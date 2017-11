Qual è esattamente l’obiettivo epico, onnicomprensivo per cui vivi? Qual è lo scopo più alto che si nasconde dietro ognuna delle tue attività quotidiane? Qual è l’identità eroica che sei nata per assumere ma in cui non ti sei ancora completamente incarnata? Forse in questo momento non sei vicina a trovare la risposta a queste domande. Anzi, immagino che la tua paura di vivere una vita senza senso sia al culmine. Per fortuna è in arrivo un lampo di significatività. Non lasciartelo sfuggire. In senso metaforico, arriverà dal profondo. Rafforzerà il tuo centro di gravità e ti rivelerà lucide risposte alle domande che ti ho posto all’inizio.