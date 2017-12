I prossimi mesi saranno il periodo giusto per rivedere e rielaborare il tuo passato. Sono sicuro che sei in grado di prendere la decisione migliore su come farlo, ma ti do lo stesso qualche consiglio. 1) Rivisita un ricordo che ti tormenta e celebra un rituale che lo dissolve e ti restituisce la pace. 2) Torna indietro e completa un compito che hai lasciato a metà. 3) Riprendi un sogno a cui hai rinunciato troppo presto e impegnati a realizzarlo o accantonalo definitivamente.