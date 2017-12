Sagittario

Già nell’antico Egitto e nell’antica Roma si organizzavano cerimonie per festeggiare il varo di una nuova nave. L’obiettivo era benedire il primo viaggio e tutti quelli successivi. A partire dal settecento, in Inghilterra e in America questo rito spesso prevedeva il lancio di una bottiglia di vino contro la prua della nave. Poi si passò a una bottiglia di champagne. In conformità con i presagi astrali, ti consiglio di inventare una tua versione di questa cerimonia di buon augurio. Presto arriverà il momento del tuo varo.