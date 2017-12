A un certo punto della sua vita Ercole, eroe della mitologia greca, fu costretto a sostenere dodici fatiche. Molte erano imprese prestigiose, come lottare a mani nude con un leone o entrare in un giardino magico per cogliere le mele d’oro che garantivano l’eterna giovinezza. Ma Ercole dovette anche svolgere compiti meno esaltanti, come raccogliere gli escrementi di mille buoi in stalle che non venivano pulite da trent’anni. Nel 2018, Sagittario, il tuo viaggio eroico somiglierà molto alle fatiche di Ercole.