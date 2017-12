Le specie che appartengono alla famiglia dei funghi non contengono clorofilla, perciò non possono trasformare in cibo la luce del sole, l’acqua e l’anidride carbonica. Per procurarsi l’energia di cui hanno bisogno “mangiano” le piante. Ed è un bene per noi. I funghi mantengono viva la terra. Se non ci fossero loro a decomporle, le foglie che cadono dagli alberi si accumulerebbero all’infinito. Alcune foreste sarebbero così soffocate dalla materia morta da non poter sopravvivere. T’invito a ispirarti agli eroici funghi. Accelera la dissoluzione degli aspetti più consunti e obsoleti della tua vita.