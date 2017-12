Sono andato in missione diplomatica nelle contese terre di confine dove si nascondono i tuoi incubi. Li ho convinti a deporre le fionde, le cerbottane e i lanciafiamme e ho stretto un accordo che li costringerà a liberare i loro ostaggi. In cambio, l’unica cosa che devi fare è sentirli sbraitare per un po’ e poi abbracciarli. Sulla base della mia lunga esperienza di uomo che sussurra ai demoni, sono arrivato alla conclusione che si comportano in modo così aggressivo solo perché vogliono attirare la tua attenzione. Per piacere, soddisfa questo loro piccolo desiderio.