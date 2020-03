A Lesbo finisce l’Europa

È il “lunedì puro” a Lesbo, la fine del carnevale per gli ortodossi: è festa, non si lavora, si organizzano dei picnic con la famiglia, si mangia pane azzimo e si fanno volare degli aquiloni colorati. Ai bordi delle strade di Mitilene, il capoluogo dell’isola, gli ambulanti vendono pesci volanti di carta, soli colorati con le code, ma a fianco dei venditori camminano dei militari in mimetica con i mitra spianati e i cani al guinzaglio che pattugliano le strade e le spiagge. Sull’isola, che nel 2015 ha accolto migliaia di profughi siriani, l’atmosfera è cupa.

“Prima di aprire l’ospedale di Medici senza frontiere a Moria ogni mattina facciamo una riunione per valutare le condizioni di sicurezza, con lo stesso grado di allerta che usiamo di solito nelle zone di guerra”, racconta Marco Sandrone, coordinatore della missione di Msf sull’isola, originario della provincia di Cuneo e con una lunga esperienza alle spalle anche in contesti difficili come il Sud Sudan e Haiti. Sandrone definisce la situazione sull’isola “un far west”.

Le ong sotto attacco Il 1 marzo un centro di accoglienza nel nord dell’isola è stato dato alle fiamme da ignoti, molti attivisti per ragioni di sicurezza hanno sospeso le loro attività di sostegno ai profughi che a Lesbo sono ventimila, bloccati da mesi o addirittura da anni in attesa che la loro richiesta di asilo sia valutata. Lo stesso giorno alcuni manifestanti volevano impedire a un gommone carico di profughi di sbarcare sulla spiaggia di Thermis, proprio vicino all’hotel Votsala che nel 2015 è stato uno dei centri nevralgici dell’accoglienza sull’isola.

Il gruppo neonazista, nato tra gli hooligans ad Atene negli anni novanta, ha sempre compiuto azioni contro gli immigrati nelle periferie delle città greche e ora sembra riprodurre le stesse tecniche anche sulle isole del mar Egeo, dove vivono 44mila profughi, senza che ci siano strutture e servizi adeguati per accoglierli. “La questione è politica”, assicura Maria, un’attivista del Pikpa camp, un campo autorganizzato per migranti vicino all’aeroporto della città. “Si vuole spaventare gli attivisti e allontanarli”.

Ma il fatto che le organizzazioni non governative stiano sospendendo le loro attività per il timore di essere attaccate ha delle conseguenze drammatiche sulla condizione dei profughi che vivono sull’isola.

“Le ong, che fino a oggi erano il principale fornitore di servizi per i richiedenti asilo, si trovano nella condizione di non avere accesso al campo, devono riconsiderare la propria capacità di stare sul terreno e di muoversi sull’isola. Se già prima i servizi erano inadeguati, oggi ci troviamo in un contesto ancora peggiore perché la mancanza di sicurezza non permette più alle organizzazioni non governative di svolgere il loro ruolo: è inquietante che il governo non sia in grado di garantire la sicurezza e la legalità”.

Le proteste sull’isola hanno impedito anche alle persone appena arrivate sull’isola di essere trasferite nel campo di Moria, per questo molti si sono accampati nel nord dell’isola a Skala Sikamia o vicino al porto di Mitilene. “Stiamo cercando un posto per dormire, ma per il momento passiamo la notte fuori, con i bambini”, conferma Ahlan Khali, un afgano di 21 anni, in viaggio con la famiglia di sua sorella. “Abbiamo sentito alla tv turca che i confini erano aperti e siamo partiti”, racconta Hussein, 18 anni, afgano, in viaggio con suo fratello.

Lesbo è sempre più una prigione a cielo aperto per ventimila persone tra cui settemila bambini, e dallo scorso settembre il governo greco trasferisce poche persone alla volta sulla terraferma. A causa delle proteste dei residenti, anche gli ultimi arrivati non sono trasportati nell’hotspot di Moria, come prevederebbe il protocollo. Ma sono lasciati a dormire all’addiaccio. A Skala Sikamia, nel nord dell’isola, l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) ha allestito qualche tenda, ma alcuni hanno dovuto dormire sulla battigia, perché non c’erano posti per tutti. Si tratta soprattutto di famiglie di afgani che vivevano in Turchia da qualche anno.

La prima vittima

Il lunedì di festa a Lesbo è segnato soprattutto dalla notizia della morte di un bambino siriano di quattro anni, annegato mentre attraversava il mare con la famiglia e altre 48 persone a bordo di un gommone che è affondato: è la prima vittima di una situazione esplosiva che peggiora di ora in ora, dopo che il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha annunciato l’apertura delle frontiere ai profughi siriani. Erdoğan minaccia di spingere migliaia di persone a lasciare il paese, che ospita 3,7 milioni di profughi siriani, se non si troverà un accordo su una tregua a Idlib, nel nord della Siria, dove i bombardamenti russi e siriani hanno provocato 900mila sfollati.

In un giorno sulle isole greche sono arrivate 1.300 persone via mare, solo a Lesbo ne sono arrivate seicento, mentre 9.877 persone sono state respinte dalle motovedette della guardia costiera greca, che pattuglia un tratto di mare largo appena cinque miglia e ha cominciato a sparare contro i gommoni. I respingimenti da parte della guardia costiera greca non sono una novità, ma dopo l’annuncio di Erdoğan la Grecia ha fatto sapere di voler rafforzare la militarizzazione della frontiera e sospendere il diritto d’asilo per un mese, minacciando di respingere tutti quelli che attraversano il confine in maniera illegale.

Un video diffuso da alcuni attivisti mostra una motovedetta della guardia costiera greca al largo di Kos che sperona un gommone di profughi, spara in acqua verso il gommone. Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha chiesto a Frontex, l’agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne, di far scattare il dispositivo d’emergenza e di mandare alle frontiere greche altri uomini e mezzi. Il 3 marzo si svolgerà una riunione d’emergenza dei ministri dell’interno dell’Unione per decidere misure urgenti sulla situazione in Grecia.