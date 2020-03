Il ricatto della Turchia all’Europa sui migranti e sulla Siria

Relazione complessa Erdoğan e Vladimir Putin si incontreranno il 5 marzo per parlare della crisi. Al momento tutto lascia pensare che il presidente russo abbia permesso alla Turchia di vendicare i soldati uccisi prima di sedersi al tavolo del negoziato. Quella tra Putin ed Erdogan è una relazione complessa. La Turchia fa parte della Nato e la sua aviazione, appena cinque anni fa, ha abbattuto un bombardiere russo. Ma i due presidenti hanno saputo ugualmente coltivare un rapporto speciale, al punto tale che la Turchia ha acquistato un sistema missilistico russo S-400. Un gesto impensabile per un alleato degli Stati Uniti.

Se l’esercito turco dispone di postazioni nella regione di Idlib, in territorio siriano, è in virtù di un accordo stretto con Putin. L’accordo ha fatto pensare che Erdoğan coltivasse il sogno di un’alleanza con Mosca per dominare il Medio Oriente post-americano.

Ora però l’offensiva siriana a Idlib, appoggiata dall’aviazione russa, sembra minacciare questo ipotetico nuovo ordine regionale, con l’ambizione di Damasco di riconquistare integralmente il territorio nazionale, compresa Idlib con la sua zona d’influenza turca.

La vera tragedia, in tutto questo, è che le vittime del gioco tra potenze sono i civili. Abbiamo già parlato del destino di quasi un milione di sfollati nella provincia di Idlib, intrappolati in una regione in guerra. Come se non bastasse, da due giorni il presidente turco ha scatenato un’altra crisi umanitaria invitando i profughi che si trovano in Turchia a raggiungere l’Europa. Per Erdoğan, evidentemente, è un mezzo per fare pressione sull’Europa e spingerla a sostenere la sua azione.