Dopo la pillola, un diluvio di piacere

Sono una donna di ventisette anni e vivo sulla costa orientale. Sono sessualmente attiva e uso contraccettivi da quando avevo sedici anni. Qualche tempo fa sono passata a un contraccettivo ormonale che mi ha provocato una brutta reazione. Mi è completamente scomparsa la libido, e ho cominciato ad avere sbalzi d’umore e picchi depressivi insopportabili. Con il mio ragazzo abbiamo deciso che per un po’ era meglio interrompere i contraccettivi ormonali, giusto per vedere come andava. Stiamo insieme da quasi quattro anni, e abbiamo optato per i preservativi. Nel frattempo io avrei provato a non assumere ormoni aggiuntivi. Li ho interrotti un paio di mesi fa, con risultati altalenanti. Di buono c’è che l’umore si è stabilizzato. Un altro effetto positivo è che mi sembra di vivere un risveglio sessuale. La libido è tornata! Quello negativo, però, è che non mi aspettavo un ritorno del genere. I miei appetiti sessuali sono impazziti. Vorrei fare sesso con chiunque! Uomini, donne, amici, colleghi, conoscenti. Il mio ragazzo ha reagito in modo splendido, accettando di aprire la coppia a certe condizioni. Io, pur avendo accettato le condizioni stabilite, ho comunque paura che i miei impulsi mi portino a combinare dei casini. So che il sesso con amici e colleghi va evitato, ma spesso capitano situazioni in cui è difficile resistere, specie se c’è di mezzo l’alcol. Io sono bravissima a controllarmi, e non credo che metterò in pratica questi impulsi. La mia è una domanda che ti fanno spesso: questa cosa è normale? Possibile che basti eliminare dalla mia vita un cocktail di ormoni per cambiare tanto? Prima avevo voglia di fare sesso, ma adesso HO VOGLIA DI FARE SESSO. Voglio farne un sacco, e la cosa sta degenerando. Non vorrei scaricare tutta la colpa sugli anticoncezionali, ma non posso che pensare sia così, visto che negli ultimi due mesi l’unica variabile modificata è quella. Voglio rimanere fedele al mio fidanzato, che è stato bravissimo e comprensivo, accettando di aprire la coppia alle esperienze occasionali con sconosciuti (altre regole: niente amici, nessuno che conosciamo entrambi, si fa ma non si dice, e niente intimità. Deve essere una cosa puramente sessuale/fisica.) Solo che adesso sento scattare la tensione sessuale con molte più persone, e spesso in molti casi le conosco da un po’. In linea di massima la vedo come una cosa positiva, ma abituarsi a questa nuova fame di sesso è strano e sono un po’ perplessa.

– Suddenly Horny And Going Gaga Isn’t Normal

“Mi fa davvero piacere sapere che questa donna considera un incremento della libido come una cosa positiva”, dice la dottoressa Meredith Chivers, docente associato di psicologia alla Queen’s University di Kingston, in Canada, studiosa di sessualità di fama mondiale e – sono orgoglioso di poter dire – ospite frequente di questa rubrica. “Al tempo stesso capisco che certi impulsi possano risultare un po’ sconvolgenti, specie se sono una novità”.

Tu però, SHAGGIN, hai la fortuna di stare con una persona abbastanza sicura di sé da permetterti di viverteli fino in fondo. Che tu decida o meno di metterli in atto – indipendentemente dal “si fa ma non si dice” – è un’altra questione, ma non dover fingere che all’improvviso non ti sia venuta voglia di scoparti uomini, donne, amici, colleghi e conoscenti è un vero regalo.