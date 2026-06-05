Sono una donna e convivo con un uomo premuroso che mi sostiene. Stiamo insieme da vent’anni, con alcune pause. Quando ci rimettiamo insieme il sesso è sempre bollente. Poi, dopo un anno, svanisce pian piano nel nulla. Credo che il problema stia nel fatto che il sesso bollente del riavvicinamento mi eccita solo per un po’, dopodiché io bramo un legame più appassionato ed erotico, che non è nelle sue corde. Lui è un tipo più pratico e sbrigativo. Quest’ultima volta, dopo un anno passato in bianco, lui ha avuto una tresca, che mi ha distrutto. Aiuto!

Lascialo per averti tradita, rimettitici insieme quando (o se) riuscirai a perdonarlo per averti tradita, poi mollalo quando il sesso ricomincerà a svanire ma prima che lui ti tradisca di nuovo. Poi ricomincia da capo.

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Rimorchiare e divertirmi da single diminuirà la mia voglia di una relazione a lungo termine? Sono arrapato!

Ho conosciuto mio marito facendo delle zozzerie divertenti (una notte che ero sbronzo a Seattle) e ho conosciuto il fidanzato con cui sto da dodici anni mentre facevo zozzerie divertenti insieme a mio marito (un sex dungeon a Berlino). Perciò se ti metti a rimorchiare con lo spirito giusto – il tuo compagno di giochi zozzi potrebbe essere un ottimo compagno di vita – forse troverai la relazione a lungo termine che vuoi, togliendoti gli sfizi di cui hai bisogno.

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Devo farmi un amante per l’estate anche se in realtà voglio tanto un compagno?

Certo che sì!

P.s. Non usare quell’espressione, è tremenda.

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Sono andato su un’app di incontri e quasi immediatamente ho fatto match con il terapeuta da cui andavo insieme al mio ex. Lo trovo poco etico. Mi sbaglio?

Non è poco etico che un terapeuta che si occupa di problemi di coppia usi un’app di incontri e, secondo l’American psychological association, non è poco etico che un professionista della salute mentale frequenti un ex cliente, purché siano passati più di due anni dal termine del rapporto professionale. (Naturalmente entrano in gioco anche altre considerazioni).

P.s. Do per scontato che questa persona ti abbia segnalato un interesse sull’app, e che la cosa ti abbia stranito. Se le foto che usi sull’app sono vecchie e poco rappresentative, è possibile che il tuo ex terapeuta non ti abbia riconosciuto. È anche possibile che sia un viscido. Non sei tenuto a frequentare questa persona solo perché avete fatto match su un’app. Se la cosa ti mette a disagio, bloccalo.

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Qual è il modo più creativo di mettere fine a una relazione in modo onesto?

Ho visto video di rotture estremamente drammatiche – gente che metteva alle strette partner infedeli sbattendogli in faccia le prove dei tradimenti, a volte sull’altare davanti ad amici e familiari – che però trovo artificiose, vendicative e (forse) assai soddisfacenti, ma non “creative”. E non sono nemmeno sicuro di sapere cosa sia una rottura “creativa”, o perché uno voglia esercitare la creatività in un momento del genere. Rompere dovrebbe essere un gesto semplice e diretto, non una messinscena elaborata. La moda dei flashmob durante le proposte di matrimonio è stata già abbastanza atroce, vogliamo davvero sorbirci i flashmob anche durante le separazioni?

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Stavo pensando di organizzare un bel flash mob alla vecchia maniera per una proposta di matrimonio. È una buona idea? E se non lo è, perché? C’è un motivo per cui pare che non se ne facciano più?

“Fallo”, dice un caro amico, responsabile di una proposta di matrimonio con flash mob che diventò virale una quindicina di anni fa. “La cosa peggiore che può succedere è che il tuo partner rifiuti, umiliandoti davanti a un sacco di gente. Oppure che accetti e poi ti lasci per un altro dopo che vi siete sposati: sarai umiliato comunque, ma davanti a meno gente”. Per la cronaca: il partner del mio amico ha accettato, l’ha sposato e poi l’ha lasciato per un altro. Il mio amico però non ha rimpianti, né sul matrimonio né sulla proposta con flash mob.

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Cosa pensano gli uomini gay dello shirt-cocking? Le donne di qualsiasi orientamento mi sembrano d’accordo nel trovarla una pratica disgustosa, ma esistono uomini gay che la trovano sexy? Io sono del tutto a favore degli uomini a petto nudo o completamente svestiti, ma a mio giudizio lo shirt-cocking è proprio schifoso.

Io ho in casa un esperto in materia di shirt-cocking, cioè quella pratica di andare in giro nudi, indossando solo una maglietta.

“Lo adoro”, dice Terry Miller, mio marito nonché grandissimo estimatore dello shirt-cocking. “Forse la mia passione risale a qualche momento vissuto in uno spogliatoio secoli fa. Ma c’è qualcosa di irresistibile in un bono con indosso solo una maglietta corta e un paio di Speedo, oppure nudo dalla vita in giù. È la cosa più sexy di sempre, cazzo”.

Mio marito, naturalmente, parla a nome di tutti gli uomini gay del mondo.

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Che ne pensi del film Tentazioni irresistibili?

Intendi la commedia romantica del 2012 con Mark Ruffalo e Gwyneth Paltrow che parla di maniaci del sesso? Non l’ho visto. Non ditemi niente!

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Muoversi nella scena kinky in rete è possibile per chi fa il professore? È da stupidi condividere foto?

Thomas Rosengren era un premiato professore di scuola media del Minnesota – uno degli undici finalisti per il premio statale di docente dell’anno – quando un sito di “notizie” di destra ha trovato e pubblicato delle foto per nulla scabrose di lui vestito in pelle. Rosengren è stato prontamente licenziato. Non è successo nel 1996, ma nel 2026. Perciò sì, è sicuramente possibile muoversi nella scena kinky da professore, ma dovrai stare molto attento a dove pubblichi le tue foto e con chi le condividi.

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Non ti ho mai sentito parlare del mio kink, cioè l’hotpast. Alcune persone si eccitano ascoltando il partner parlare della vita sessuale che aveva prima di conoscerle. Come quasi tutti gli uomini, all’inizio ero geloso quando la mia fidanzata faceva il minimo accenno al suo passato. Ma più la relazione è andata avanti – lei oggi è mia moglie – più la cosa è diventata una cosa eccitante. So di non essere l’unico. È una versione soft dell’hotwifing!

Dal momento che a volte la condivisione di aneddoti sessuali passati è un preludio al cuckolding, ho girato la tua lettera a Hopeful Cuck, uno dei conduttori del podcast Cuck My Life. Se si tratta di un kink, Hopeful e i suoi lo sapranno. Se non ha già un nome, Hopeful e i suoi glielo troveranno.

“Ho dato in pasto la domanda al nostro pubblico”, ha detto Hopeful. “Sono spuntati vari nomi possibili, ma abbiamo convenuto tutti che hotpast è il migliore. Per alcuni uomini potrebbe essere un sostituto del cuckolding vero e proprio. Tantissimi uomini non riescono a immaginare la propria moglie che va a letto con un altro, ma si eccitano all’idea che lo abbia fatto in passato. È anche un’opzione molto più sicura per le donne. È un preludio al cuckolding? Probabilmente non per tutti, ma per qualcuno può essere il primo passo! Ci piace molto l’idea!”.

Il podcastCuck My life – fatto da cuck per cuck (e simili) – è disponibile su tutte le piattaforme.

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È normale che i miei orgasmi diventino più forti con l’età?

È normale per te, fortunatissimo bastardo.