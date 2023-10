L’esercito israeliano ha affermato il 10 ottobre di aver trovato in Israele “circa 1.500 corpi” di combattenti del gruppo palestinese Hamas in seguito all’attacco del 7 ottobre.

La minaccia arriva dopo che Israele ha proclamato un “assedio totale” della Striscia di Gaza, controllata da Hamas dal 2007. L’esercito sta bombardando la Striscia in risposta all’attacco senza precedenti lanciato da Hamas via terra, aria e mare, che in Israele è paragonato all’11 settembre 2001.

In un discorso tenuto in tv la sera del 9 ottobre, Netanyahu ha invitato l’opposizione “a partecipare a un governo di unità nazionale per affrontare l’emergenza”.

L’esercito israeliano ha anche annunciato di aver ucciso “alcuni miliziani armati” che si erano infiltrati in Israele dal Libano. Il gruppo libanese Hezbollah ha affermato il 9 ottobre di aver colpito due caserme in Israele in risposta alla morte di tre dei suoi membri in un bombardamento israeliano.

L’attacco di Hamas ha causato la morte di alcuni stranieri, tra cui dodici tailandesi, undici statunitensi, dieci nepalesi, sette argentini, due ucraini, due francesi, un russo, un britannico, un cambogiano e un canadese.