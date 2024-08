Vittorio Zunino Celotto, Getty Images for TAS Rights Management

Decine di migliaia di fan attesi a Vienna sono sotto shock: la star americana Taylor Swift ha annullato i suoi concerti previsti per questa settimana nella capitale austriaca dopo che la polizia ha rivelato il rischio di un attentato.

“Con la conferma da parte delle autorità del previsto attacco terroristico allo stadio Ernst Happel, non abbiamo altra scelta che annullare i tre concerti per la sicurezza di tutti”, hanno annunciato in serata gli organizzatori su Instagram, precisando che i biglietti saranno automaticamente rimborsati “entro dieci giorni”.