Lo scioglimento del più grande partito di opposizione avvenuto il 7 agosto getta la Thailandia in un vortice d’instabilità, che rischia di trascinare anche il primo ministro, coinvolto in un caso giudiziario su cui la corte si esprimerà la prossima settimana.

Il 7 agosto i giudici della corte costituzionale hanno votato all’unanimità per lo scioglimento del partito Move forward (Mfp), accusato di voler destabilizzare la monarchia. Le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e i gruppi per i diritti umani hanno denunciato una decisione che compromette il pluralismo politico a scapito della democrazia.

Move forward è nato in seguito allo scioglimento di Future forward nel 2020 e ha provocato una spinta progressista che ha portato l’Mfp in testa alle elezioni legislative dello scorso anno. Si presume che ora sarà fondato un nuovo partito dalle ceneri di quello appena sciolto. “Ci stiamo trasferendo in una nuova casa”, ha detto Sirikanya Tansakun, uno dei leader del partito.