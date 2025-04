Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha reagito denunciando “una flagrante violazione della tregua e dell’integrità territoriale del Libano”.

Ha invitato la comunità internazionale a “esercitare la massima pressione sul governo israeliano per costringerlo a mettere fine ai continui attacchi, molti dei quali contro zone residenziali”.

Il 28 marzo e il 1 aprile Israele aveva bombardato la periferia sud della capitale Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah.

L’esercito israeliano non ha ancora completato il ritiro dal sud del Libano, previsto dalla tregua, mantenendo invece la sua presenza in cinque punti strategici. Nonostante la tregua, ha condotto numerosi attacchi contro Hezbollah in territorio libanese. In due occasioni sono stati invece lanciati alcuni razzi verso il territorio israeliano, senza causare danni.