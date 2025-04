Il 3 aprile l’ispettore generale del Pentagono ha aperto un’inchiesta sulla violazione della sicurezza legata all’uso da parte del segretario alla difesa Pete Hegseth dell’app di messaggistica Signal per discutere di un raid nello Yemen.

Il caso, che ha messo in forte imbarazzo l’amministrazione Trump, era stato rivelato da Jeffrey Goldberg, direttore della rivista The Atlantic, inserito per errore in una chat in cui i più alti funzionari degli Stati Uniti discutevano di un imminente raid contro i ribelli huthi.

“È stata aperta un’inchiesta per determinare in che misura il segretario alla difesa e altri funzionari del dipartimento hanno rispettato le procedure relative all’uso di applicazioni commerciali di messaggistica per scopi ufficiali”, si legge in una nota del Pentagono.

“Sarà inoltre valutato il rispetto delle regole in materia di segretezza dei documenti”, si legge nella nota, in cui si precisa che l’inchiesta è stata aperta su richiesta dei due membri principali della commissione per le forze armate del senato, un repubblicano e un democratico.