Campagne di vaccinazione contro il colera sono state condotte in diversi stati, tra cui la capitale Khartum, ha sottolineato Tedros.

“In Sudan, la continua violenza ha causato carestia, malattie e sofferenze diffuse”, ha dichiarato il direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus durante una conferenza stampa a Ginevra. “Il colera si è diffuso in Sudan, con focolai in tutti gli stati. Sono stati segnalati quasi centomila casi da luglio dello scorso anno”, ha continuato.

Quasi centomila casi di colera sono stati registrati da luglio 2024 in Sudan, dove infuria la guerra civile. Lo ha annunciato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), avvertendo di un peggioramento della malnutrizione, degli sfollamenti della popolazione e delle malattie.

“Si prevede che le recenti inondazioni, che hanno colpito ampie zone del paese, peggioreranno la malnutrizione e alimenteranno nuove epidemie di colera, malaria, dengue e altre malattie”, ha avvertito il direttore generale dell’Oms.

Il colera è un’infezione intestinale acuta che si diffonde attraverso cibo e acqua contaminati da batteri, spesso provenienti dalle feci. Provoca grave diarrea, vomito e crampi muscolari. Questa malattia può essere fatale entro poche ore se non trattata, ma può essere curata con una semplice terapia reidratante orale e antibiotici nei casi più gravi.

Dal 2021 si è registrato un aumento globale dei casi di colera e della loro diffusione. Riguardo alle difficoltà nell’approvvigionamento alimentare, Tedros ha parlato della situazione a El Fasher, la capitale assediata dello stato del Darfur settentrionale, dove le persone mangiano anche il cibo per gli animali per sopravvivere.

In tutto il Sudan, milioni di persone soffrono la fame e, secondo l’Oms, quest’anno circa 770mila bambini sotto i cinque anni soffriranno di malnutrizione acuta grave. Dall’aprile 2023, il paese è dilaniato da una lotta di potere tra Abdel Fattah al Burhan, capo dell’esercito, e Mohamed Hamdan Daglo, comandante delle Forze paramilitari di supporto rapido. Gli scontri hanno causato decine di migliaia di morti.