L’8 settembre alcuni deputati democratici hanno reso pubblico un biglietto d’auguri a sfondo sessuale che Donald Trump avrebbe inviato a Jeffrey Epstein nel 2003. A luglio Trump aveva negato l’esistenza del biglietto. Il biglietto, ottenuto dai membri democratici di una commissione della camera dei rappresentanti, mostra uno schizzo di donna nuda con all’interno un dialogo immaginario tra Epstein e Trump. In calce c’è la firma di quest’ultimo a rappresentare i peli pubici della donna. La Casa Bianca ha reagito alla pubblicazione del biglietto d’auguri smentendo che il presidente ne sia l’autore.

Iscriviti a

Americana Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Americana Cosa succede negli Stati Uniti. A cura di Alessio Marchionna. Ogni domenica. Vedi tutte le newsletter

“Donald Trump non è l’autore del disegno e non ha firmato il biglietto”, ha dichiarato sul social network X la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt, denunciando “false informazioni volte ad alimentare la cospirazione democratica” riguardo ai rapporti tra il presidente ed Epstein. Epstein, ricco finanziere di New York, si era suicidato in prigione nel 2019 dopo essere stato arrestato per aver sfruttato sessualmente decine di ragazze minorenni. Il caso sta infiammando gli Stati Uniti da quando l’amministrazione Trump ha affermato, all’inizio di luglio, di non disporre di elementi che giustifichino la pubblicazione di altri documenti o l’avvio di una nuova inchiesta. La morte di Epstein ha alimentato una serie di teorie cospirative secondo cui sarebbe stato assassinato per impedirgli di coinvolgere personalità di primo piano.