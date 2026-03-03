“Gli Stati Uniti hanno deciso di sanzionare le Forze di difesa ruandesi (Fdr) e quattro alti ufficiali per il sostegno operativo diretto all’offensiva dell’M23 nella Repubblica Democratica del Congo”, ha affermato il dipartimento di stato statunitense.

Nell’ultimo anno l’M23 ha conquistato, con il sostegno dell’esercito ruandese, gran parte delle province congolesi del Nord e Sud Kivu, ricche di risorse naturali.

Nel dicembre scorso Trump aveva invitato a Washington, per la firma di un accordo di pace, i presidenti del Ruanda e della Rdc, Paul Kagame e Félix Tshisekedi, ma pochi giorni dopo l’M23 aveva assunto il controllo della località strategica di Uvira, nel Sud Kivu.

“L’M23, sottoposto a sanzioni degli Stati Uniti e delle Nazioni Unite, è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui esecuzioni sommarie e violenze contro i civili, comprese donne e bambini”, ha dichiarato Tommy Pigott, portavoce del dipartimento di stato.

“Il sostegno delle Fdr non è mai venuto meno, consentendo all’M23 di continuare la sua avanzata e di compiere nuovi crimini”, ha affermato il dipartimento di stato.

“Come già sottolineato dal presidente Trump, gli Stati Uniti sono pronti a usare tutti i mezzi a loro disposizione per garantire che la Rdc e il Ruanda rispettino lo storico accordo”, ha aggiunto.