Il 4 dicembre il presidente statunitense Donald Trump ha presieduto una cerimonia a Washington per la firma di un accordo di pace tra la Repubblica Democratica del Congo (Rdc) e il Ruanda, in un momento in cui intensi combattimenti sono in corso nell’est della Rdc.

“È un miracolo”, ha dichiarato Trump, definendo l’accordo “forte e dettagliato”, mentre i presidenti della Rrc Félix Tshisekedi e del Ruanda Paul Kagame hanno usato toni più cauti.

“In futuro i due leader passeranno molto tempo ad abbracciarsi e tenersi per mano”, ha aggiunto il presidente statunitense con la sua consueta enfasi, assicurando che con l’accordo di pace “tutti guadagneranno molti soldi”.

Reagan Miviri, ricercatore presso l’istituto congolese Ebuteli, ha dichiarato all’Afp che la firma dell’accordo di pace è “il risultato delle forti pressioni esercitate dagli Stati Uniti”, aggiungendo: “Ma forse per Washington la cerimonia in sé contava più dei contenuti dell’accordo”.