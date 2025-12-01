- I gatti domestici si sono diffusi in Europa a partire da duemila anni fa, più tardi di quanto si pensasse.
- Anche le foreste africane hanno cominciato a emettere più anidride carbonica di quanta ne assorbano.
- Il crollo della civiltà della valle dell’Indo è stato innescato dall’aumento delle temperature e dalla siccità.
- Uno studio ha rilevato un sorprendente grado di diversità genetica tra le cellule di uno stesso individuo.
- Gli esseri umani hanno raggiunto l’Australia circa sessantamila anni fa seguendo due strade diverse.
- Uno studio ha risolto il mistero del piede di Burtele, attribuendolo all’Australopithecus deyiremeda.
- Un naso artificiale può aiutare le persone che hanno perso l’olfatto a percepire gli odori.
- Il rover Perseverance ha osservato per la prima volta delle scariche elettriche nell’atmosfera di Marte.
- I moai dell’isola di Pasqua potrebbero essere stati realizzati da gruppi diversi, non da una sola comunità.
- Una rana australiana salta più lontano quando è colpita da un’infezione fungina letale.
