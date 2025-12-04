Cercare di rendere la vita delle persone più comoda e con meno stress è un proposito nobile, ma a volte significa sottoporle a una maggiore sorveglianza. Condividete questa guida con chi volete, in modo che tutti possano rendersi conto di cosa stanno regalando davvero quando scelgono determinati prodotti.

In generale non c’è niente di sbagliato nell’idea di regalare un dispositivo tecnologico. Il problema è che il più delle volte non pensiamo al lato oscuro di questi oggetti, lasciando che a pagarne le conseguenze siano persone che in molti casi non hanno idea di cosa le aspetta. Credo sia il momento giusto per offrirvi una guida utile a capire quali dispositivi non prendere in considerazione quando scegliete un regalo.

Il black friday sembra allungarsi ogni anno che passa, ma anche se un giorno diventa una settimana segnala che la stagione dello shopping natalizio è cominciata e che manca poco al 25 dicembre. Mentre gli alberi di Natale sono addobbati nei salotti di casa, le decorazioni invadono ogni angolo delle nostre comunità, la musica natalizia risuona ovunque, molte persone cominciano a pensare a cosa regalare ad amici e parenti. Spesso la scelta cade sui prodotti tecnologici più pubblicizzati.

Non so se sono popolari come qualche anno fa, ma un tempo gli speaker Alexa erano un regalo comune anche perché molte persone usano Amazon e hanno un abbonamento al servizio Prime. Sono dispositivi economici, una strategia precisa di Amazon per farli diffondere il più possibile nelle case. Alexa è la scelta più comune, ma il discorso vale anche per Google Home e simili.

Parliamoci chiaro: quando comprate un altoparlante intelligente state mettendo in casa un microfono che registra tutto. Davvero quest’idea vi fa sentire a vostro agio? E soprattutto, vi sembra giusto scaricare questo fardello su una persona a cui volete bene? Negli anni sono state raccolte prove in abbondanza sui problemi legati a questi assistenti virtuali, come Alexa e Google home. In passato Amazon offriva la possibilità di non inviare le registrazioni all’azienda, ma quest’opzione è stata rimossa all’inizio dell’anno.

Tra l’altro gli speaker non sono nemmeno comodi e utili come sostengono i produttori. Quello della Apple è l’esempio più chiaro, considerando che il software Siri è sempre stato un assistente vocale deludente. Ma anche Alexa e Google home hanno grandi limiti. Di solito chi riceve questi dispositivi li usa per un po’ e poi li abbandona in un angolo, dove raccolgono tutti i suoni che riescono a captare.

Anche le aziende produttrici non ci hanno guadagnato molto. La divisione Alexa di Amazon, per esempio, è molto in perdita, perché il dispositivo è utile solo per un numero ridotto di funzioni e non ha favorito la vendita di altri prodotti, come speravano i vertici dell’azienda. Ma poi, quanto può essere difficile mettere po’ di musica e accendere la luce senza usare un oggetto ruba-privacy a cui hanno dato una voce allegra per farlo sembrare un amico?

Gli altoparlanti intelligenti, che vi consiglio di non comprare, sono anche collegati al prossimo prodotto o, meglio, alla prossima categoria di prodotti: una nuova generazione di apparecchi che contengono un assistente vocale.