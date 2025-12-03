In una scuola elementare di Varese ignoti hanno rubato quaranta paia di scarpe da ginnastica usate che venivano indossate dai bambini in palestra (1). A Bolzano i docenti boicottano le gite scolastiche chiedendo aumenti salariali e gli studenti delle superiori si stanno organizzando per farle senza i professori (2). A Torino una scuola elementare è chiusa da un mese perché è infestata dai topi, che continuano a circolare nell’istituto nonostante le derattizzazioni (3). A Bergamo gli studenti delle superiori sospesi da scuola invece di stare a casa faranno un “percorso educativo” insieme alla polizia, con la protezione civile e negli ospedali (4). In provincia di Trento dal prossimo anno scolastico gli studenti delle superiori non avranno debiti formativi né il primo né il terzo anno perché il recupero delle insufficienze avverrà al termine di due cicli di due anni ciascuno; nelle pagelle del primo e del terzo anno le insufficienze saranno indicate con un sei seguito da asterisco (5). A Milano partirà a settembre il primo esperimento in una scuola elementare pubblica ispirato al metodo finlandese, con lezioni frontali di soli dieci minuti, tanto lavoro di gruppo e pochissimi compiti a casa (6) (7). A Civitavecchia due maestre d’asilo sono state sospese perché urlavano troppo e strattonavano i bambini (8). A Brescia il tribunale ha condannato a quattro anni e quattro mesi di reclusione un professore di religione accusato di atti sessuali con una sua allieva di 16 anni e di detenzione di materiale pedopornografico (9). A Roma un ex professore di religione e diacono è stato condannato a dodici anni di carcere per aver abusato di cinque minorenni suoi allievi in una scuola di Latina (10). A Bassano del Grappa (Vicenza) un ispettore di polizia è stato sospeso perché nel suo computer di lavoro sono state trovate immagini pedopornografiche (11).

A Torino la madre di due ragazze adolescenti andrà a processo perché seguendo i precetti di una predicatrice costringeva le figlie a digiunare e a passare la notte sul balcone in pigiama in inverno (12). A Milano le denunce per maltrattamenti in famiglia sono aumentate del trenta per cento in tre anni e sono in gran parte relative a violenze di genere (13). A Pescara il tribunale ha sancito che il reato di maltrattamenti in famiglia va applicato anche per una coppia convivente non sposata (14). A Mestre (Venezia) un bambino di tredici anni ha telefonato al 113 dicendo che il papà stava picchiando la mamma e la polizia è intervenuta arrestando l’uomo (15). A Milano un’ingegnera di una multinazionale ha denunciato di aver subito mobbing e discriminazioni sul lavoro dopo aver rifiutato le insistenti e moleste proposte del suo dirigente (16). A Rimini un funzionario della prefettura è accusato di aver abusato di donne straniere che si rivolgevano al suo ufficio per il permesso di soggiorno o altre pratiche (17). A Qualiano (Napoli) un uomo che era ai domiciliari per violenze sulla sua ex compagna ha manomesso il braccialetto elettronico ed è uscito di casa per andare ad accoltellare la donna, ferendola gravemente (18). A Lecce un uomo è evaso dai domiciliari con uno scooter e quando è stato fermato dai carabinieri si è giustificato sostenendo che la sua ex fidanzata lo molestava, ma non è stato creduto dalla giudice che ne ha disposto il trasferimento in carcere (19). Ad Afragola (Napoli) un ex senatore della Lega è stato arrestato e trasferito nel carcere di Poggioreale dopo un tentativo di evasione dagli arresti domiciliari, a cui era costretto dopo una condanna per bancarotta fraudolenta e riciclaggio (20).

Nel carcere di Rebibbia a Roma le caldaie sono rotte, nelle celle fa freddo e anche l’acqua per lavarsi è gelida (21). A Milano il sindaco Giuseppe Sala ha proposto di spianare il carcere di San Vittore, che si trova in centro città, e farci un parco (22). Nel carcere di Cremona un operatore pedagogico si è impiccato nel suo ufficio e il sindacato della polizia penitenziaria Uilpa ha denunciato che dall’inizio dell’anno nelle carceri italiane si sono suicidati finora 71 detenuti, due agenti, due impiegati e un internato in una residenza psichiatrica (Rems) (23). Due giorni dopo il comunicato dell’Uilpa, nel carcere di Brindisi si è suicidato il settantaduesimo detenuto (24). A Belluno una medica è indagata per non aver applicato il trattamento sanitario obbligatorio (Tso) a un uomo che si era rivolto al pronto soccorso manifestando propositi suicidi ma è stato rimandato a casa, dove subito dopo si è suicidato (25). A Lecce la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di uno psichiatra e di tre infermieri per il suicidio di un degente che si è gettato dal terzo piano dell’ospedale (26). A Brescia cinque medici, tra cui una psichiatra, sono sotto processo per il suicidio di un degente affetto da depressione che si è gettato dal quarto piano dell’ospedale di Manerbio (Brescia) (27). A Firenze il tribunale ha ordinato al Cnr di costruire una macchina che permetta a una donna affetta da sclerosi multipla e paralizzata dal collo in giù di suicidarsi con un battito degli occhi (28). A Varese un uomo è andato a suicidarsi sul Sacro monte, un’area turistica boschiva con molti santuari, e la polizia ha diffuso il suo identikit perché non aveva documenti e nessuno sa chi è (29). A Rezzato (Brescia) una donna si è suicidata gettandosi sotto un treno nello stesso luogo dove due anni fa lo aveva fatto il figlio (30). A Chivasso (Torino) diversi pendolari sono stati fatti scendere da un treno perché i passeggeri erano troppi (31). Ad Ardenno (Sondrio) un treno è partito con dieci minuti di anticipo lasciando a terra alcuni pendolari (32). A Mogliano Veneto (Treviso) il vicesindaco ha detto che la stazione è piena di spazzatura per colpa dei pendolari che la lasciano sulla banchina prima di salire sul treno (33). A Milano la società francese Sncf ha comunicato che dal 2027 arriverà in Italia con i suoi treni ad alta velocità, rompendo l’attuale duopolio Frecciarossa-Italo (34). Entro quindici anni sarà possibile andare da Roma a Monaco di Baviera con un treno ad alta velocità che impiegherà sei ore (35). Nella frazione San Giuliano di Susa (Torino) sono iniziati gli sfratti per la costruzione della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione (Tav) e una donna di 88 anni è uscita da casa in lacrime perché viveva lì da più di sessant’anni (36).

pubblicità

A Rimini sei proprietari di appartamenti hanno evaso il fisco per più di 400mila euro affittando gli immobili in nero e un canone maggiorato nel periodo estivo, anche se gli inquilini vivevano lì tutto l’anno (37) (38). A Cividate al Piano (Bergamo) la guardia di finanza ha perquisito un polo logistico di Amazon e ha sequestrato migliaia di prodotti cinesi che sarebbero stati contrabbandati senza pagare i dazi doganali (39). A Bologna la guardia di finanza ha scoperto un’evasione fiscale milionaria di alcune compagnie aeree straniere che noleggiavano aerei privati per voli di lusso (40) (41). Nell’alto Garda trentino un ristorante all you can eat aperto sette giorni su sette aveva formalmente un solo dipendente, ma la guardia di finanza ha scoperto che tutti gli altri erano in servizio con contratti irregolari di aziende fantasma (42). Nelle campagne di Merano (Bolzano) dodici migranti che lavoravano in nero nei campi sono scappati di corsa tra i vigneti quando hanno visto arrivare la guardia di finanza (43). A Roma l’ex calciatore Francesco Totti pagava la baby sitter di sua figlia in nero (44). Nella piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria) la raccolta delle arance viene fatta in gran parte con lavoratori stranieri che hanno salari inferiori a quelli contrattuali, con riduzioni arbitrarie in busta paga, riposi e ferie ridotti o inesistenti (45). A Bologna i dipendenti comunali hanno manifestato vestiti da fantasmi per protestare contro i bassi stipendi (46). A Perugia si è tenuta una manifestazione di protesta contro l’evento Eurochocolate, accusato di ospitare aziende nocive dal punto di vista ambientale e sociale (47). A Roma il 6 dicembre si terrà una manifestazione in solidarietà alla “famiglia nel bosco” di Palmoli (Chieti) (48). A Brescia il 13 dicembre si terrà una manifestazione di gruppi dell’estrema destra con lo slogan “remigrazione e riconquista” (49). A Castelcovati (Brescia) il ministro Matteo Salvini ha annunciato una manifestazione europea per la remigrazione che si terrà a Milano il 18 aprile (50). A Bologna si è tenuto un presidio di protesta sulla ciclabile dove un camion ha investito una ragazza in bicicletta uccidendola (51). Vicino a Cavalese (Trento) sono state installate telecamere con sensori termici per avvisare gli automobilisti se accanto alla strada ci sono cervi o caprioli (52). Su una strada provinciale non illuminata tra Martina Franca e Massafra (Taranto) un’automobile ha investito una mandria di mucche uccidendone tre, mentre una passeggera dell’auto è rimasta ferita (53). Ad Asti è in corso una battaglia politica e giudiziaria tra gli animalisti e la provincia, che ha deliberato l’abbattimento dei piccioni nelle aree agricole (54). Il cantante Jovanotti ha reso noto il suo tour estivo del 2026 che prevede anche due concerti in un ippodromo di Palermo e gli animalisti hanno protestato perché il frastuono dei concerti manderebbe nel panico i cavalli rinchiusi nei box (55). Sul canal grande a Venezia (56), sul Po a Torino (57), sul naviglio a Milano (58), in un canale a Bologna (59) e in altre città (60) (61) gli attivisti di Extinction rebellion hanno colorato l’acqua di verde fluorescente con una sostanza innocua come gesto dimostrativo per “fermare l’ecocidio”. A Quarrata (Pistoia) e a Tirli (Grosseto) due cacciatori sono morti per i colpi sparati dai loro compagni durante la caccia al cinghiale (62). Ad Albino (Bergamo) un cacciatore teneva nel congelatore più di cento uccelli spennati e pronti al consumo, che però appartenevano a specie protette (63). Nelle montagne tra la provincia di Como e il canton Ticino c’è un problema di cacciatori svizzeri che sconfinano senza accorgersene e vengono denunciati per introduzione sul territorio nazionale di armi da sparo (64). Sul confine tra Ronago (Como) e la Svizzera si tiene un mercatino dell’usato dove ciascuno può vendere quello che vuole senza licenza né partita iva (65). Una sonda meteorologica lanciata a Rovereto (Trento) è stata spinta da forti e inaspettati venti oltre confine e si è schiantata in un punto impervio delle montagne slovene (66). Una fumettista brianzola è stata respinta alla frontiera francese e rispedita a Milano perché considerata “una grave minaccia all’ordine pubblico”, pur non avendo mai commesso reati né in Francia né altrove; lei sostiene che il respingimento sia avvenuto per il suo attivismo politico (67) (68).

Questo articolo è tratto dalla newsletter Cronache. Se vuoi contribuire alla newsletter puoi mandare una notizia con il relativo link a cronache@internazionale.it

Iscriviti a

Cronache Da Aosta a Palermo, una settimana in Italia raccontata da Alessandro Gilioli. Ogni venerdì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Cronache Da Aosta a Palermo, una settimana in Italia raccontata da Alessandro Gilioli. Ogni venerdì. Vedi tutte le newsletter