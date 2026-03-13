Il Pakistan ha condotto dei nuovi bombardamenti contro Kabul e altre zone dell’Afghanistan, causando almeno sei morti, tra cui donne e bambini, hanno annunciato il 13 marzo le autorità del regime afgano dei taliban.

La missione delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) ha confermato che quattro civili sono morti e 14 persone sono rimaste ferite negli attacchi notturni su Kabul, chiedendo “la cessazione immediata delle ostilità per evitare ulteriori perdite”.

Secondo un bilancio fornito il 13 marzo dalle Nazioni Unite, in Afghanistan 75 civili sono stati uccisi e 115mila persone sono state costrette a lasciare le loro case dal 26 febbraio, quando sono riprese le ostilità tra i due paesi.

Nella provincia orientale di Nangarhar una donna e un bambino sono morti in un raid pachistano, ha riferito all’Afp Sayed Tayeeb Hammad, un portavoce della polizia.