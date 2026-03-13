Il Pakistan ha condotto dei nuovi bombardamenti contro Kabul e altre zone dell’Afghanistan, causando almeno sei morti, tra cui donne e bambini, hanno annunciato il 13 marzo le autorità del regime afgano dei taliban.
La missione delle Nazioni Unite in Afghanistan (Unama) ha confermato che quattro civili sono morti e 14 persone sono rimaste ferite negli attacchi notturni su Kabul, chiedendo “la cessazione immediata delle ostilità per evitare ulteriori perdite”.
Secondo un bilancio fornito il 13 marzo dalle Nazioni Unite, in Afghanistan 75 civili sono stati uccisi e 115mila persone sono state costrette a lasciare le loro case dal 26 febbraio, quando sono riprese le ostilità tra i due paesi.
Nella provincia orientale di Nangarhar una donna e un bambino sono morti in un raid pachistano, ha riferito all’Afp Sayed Tayeeb Hammad, un portavoce della polizia.
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Il 13 marzo fonti della sicurezza pachistane hanno dichiarato all’Afp di aver condotto dei bombardamenti contro “quattro campi terroristici e infrastrutture di supporto del gruppo Tehrik-i-taliban Pakistan (Ttp, i taliban pachistani, ndr)” a Kabul, a Kandahar (sud) e nella provincia di Paktia (est).
“Quattro persone sono morte e 15 sono rimaste ferite in un attacco pachistano contro una zona residenziale di Kabul”, aveva affermato in mattinata sul social network X Khalid Zadran, portavoce della polizia della capitale afgana.
Una troupe dell’Afp ha riferito di aver visto una casa distrutta e altre danneggiate nel quartiere di Guzar, nella parte orientale della città.
A Kandahar, la città in cui risiede il capo supremo dei taliban Hibatullah Akhundzada, gli attacchi pachistani hanno preso di mira un deposito di carburante della compagnia aerea Kam Air vicino all’aeroporto, secondo le autorità afgane.
Una fonte della sicurezza pachistana ha invece assicurato che è stata colpita “un’infrastruttura terroristica comprendente un deposito di carburante”.
Le relazioni tra il Pakistan, una potenza nucleare, e l’Afghanistan, guidato dai taliban dal 2021, si sono fortemente deteriorate negli ultimi mesi: Islamabad accusa Kabul di ospitare gruppi responsabili di attacchi in territorio pachistano, in particolare i terroristi del Ttp, cosa che il governo afgano nega.
I valichi di frontiera sono prevalentemente chiusi dagli attacchi reciproci dell’ottobre scorso, che avevano causato più di 70 morti.
Il conflitto era tornato a inasprirsi il 26 febbraio, quando l’Afghanistan aveva lanciato un’offensiva al confine tra i due paesi in risposta ad alcuni raid aerei del Pakistan. Islamabad aveva reagito dichiarando “guerra aperta” al regime dei taliban e bombardando Kabul.