Il 17 marzo Israele ha affermato di aver condotto massicci bombardamenti su Teheran e sulla periferia meridionale di Beirut nel diciottesimo giorno di una guerra che rischia di estendersi anche all’Iraq. Poco dopo il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha annunciato “l’eliminazione” di Ali Larijani, uno dei principali leader iraniani, e del generale Gholamreza Soleimani, comandante della forza paramilitare Basij, nei bombardamenti notturni. In poco più di due settimane la guerra lanciata dagli Stati Uniti e da Israele contro l’Iran ha causato più di 2.200 morti, la maggior parte dei quali in Iran e in Libano. L’instabilità geopolitica ed economica generata dal conflitto sta producendo conseguenze in tutto il mondo, destabilizzando i mercati, con i prezzi del petrolio che continuano ad aggirarsi intorno ai cento dollari al barile.

Iscriviti a

Mediorientale Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì. Vedi tutte le newsletter

Iscriviti a Mediorientale Cosa succede in Medio Oriente. A cura di Francesca Gnetti. Ogni mercoledì. Vedi tutte le newsletter

Il 17 marzo quattro persone sono morte in un attacco missilistico contro un’abitazione nel quartiere esclusivo di Jadriya a Baghdad, che, secondo una fonte interna ai gruppi armati iracheni filoiraniani, ospitava dei consiglieri iraniani. L’ambasciata degli Stati Uniti nella capitale irachena è stata invece attaccata due volte a poche ore di distanza il 16 e il 17 marzo. Un giornalista dell’Afp ha riferito di aver visto una colonna di fumo alzarsi dall’edificio dopo un’esplosione. Un proiettile non identificato è caduto sul tetto di un hotel poco distante, causando un incendio, e la sera del 16 marzo dei droni avevano preso di mira uno dei principali giacimenti petroliferi nel sud dell’Iraq. In precedenza il gruppo armato iracheno filoiraniano Kataeb Hezbollah aveva annunciato l’uccisione di uno dei suoi leader, Abu Ali al Askari.

Intanto, Israele ha proseguito i suoi bombardamenti sul Libano e sull’Iran, mentre vari stati del Golfo hanno riferito di aver subìto nuovi attacch iraniani con droni e missili. Secondo l’agenzia di stampa libanese Ani, l’aviazione israeliana ha bombardato i quartieri di Kafaat e Haret Hreik, alla periferia sud di Beirut. Il gruppo filoiraniano Hezbollah ha invece affermato di aver attaccato soldati e carri armati israeliani in alcuni villaggi del sud del Libano. Il Libano era stato trascinato nella guerra in Medio Oriente il 2 marzo, quando Hezbollah aveva preso di mira Israele in risposta all’attacco statunitense e israeliano contro l’Iran e all’omicidio della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Israele aveva reagito lanciando massicci attacchi aerei e di terra sul Libano, che finora hanno causato almeno 886 morti e più di un milione di sfollati.