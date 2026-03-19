Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di colpire i giacimenti di gas iraniani se Teheran non cesserà i suoi attacchi contro il Qatar, il secondo esportatore mondiale di gas naturale liquefatto, che il 19 marzo hanno fatto risalire i prezzi del petrolio.
“Se l’Iran decidesse incautamente di tornare ad attaccare un paese come il Qatar che non c’entra niente, gli Stati Uniti distruggeranno il giacimento di gas South Pars con una forza mai vista prima”, ha affermato sul suo social network Truth Social.
Trump ha confermato che era stato l’esercito israeliano ad attaccare il 18 marzo la parte iraniana di questo giacimento di gas offshore nel golfo Persico, la cui altra parte è gestita dal Qatar. “Gli Stati Uniti non ne sapevano nulla”, ha assicurato.
Per rappresaglia, il 18 marzo l’Iran aveva colpito il complesso qatariota di Ras Laffan, il più grande giacimento di gas naturale liquefatto del mondo. Un secondo attacco è stato poi condotto il 19 marzo.
L’azienda statale qatariota QatarEnergy ha riferito di “danni considerevoli” al complesso di Ras Laffan.
Gli incendi causati dagli attacchi iraniani sono stati domati la mattina del 19 marzo, secondo il ministero dell’interno qatariota.
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Nelle stesse ore gli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso un giacimento di gas dopo la caduta di frammenti di missili iraniani che erano stati intercettati.
Il 18 marzo Abu Dhabi aveva condannato con forza l’attacco israeliano contro il giacimento iraniano South Pars.
“Colpire il giacimento South Pars, collegato al North Dome del Qatar, costituisce una pericolosa escalation”, aveva affermato in un comunicato, con una rara condanna degli attacchi contro obiettivi iraniani.
La mattina del 19 marzo un attacco con i droni ha provocato un incendio in una delle principali raffinerie dell’azienda petrolifera statale del Kuwait.
Gli attacchi contro gli impianti energetici della regione hanno fatto risalire i prezzi del petrolio, spingendo il Brent oltre i 112 dollari al barile.
Il 19 marzo l’agenzia marittima britannica Ukmto ha riferito che una nave è stata colpita da un “proiettile non identificato” nel golfo di Oman, a sud dello stretto di Hormuz. Un’altra nave è stata colpita al largo del complesso qatariota di Ras Laffan.
Nelle ultime ventiquattr’ore sono aumentati i timori di un’estenzione del conflitto in Medio Oriente. Il 19 marzo l’Arabia Saudita ha affermato di “riservarsi il diritto di rispondere militarmente all’Iran”, che sta prendendo regolarmente di mira il paese con missili e droni.
Intanto, il 19 marzo la Cina ha definito “inaccettabile” l’assassinio da parte d’Israele del potente capo della sicurezza iraniana Ali Larijani, così come gli altri omicidi mirati di leader iraniani, ed è tornata a chiedere un cessate il fuoco immediato.
“Siamo contrari all’uso della forza nelle relazioni internazionali. Le azioni volte ad assassinare leader iraniani e ad attaccare obiettivi civili sono tanto più inaccettabili”, ha dichiarato Lin Jian, portavoce del ministero degli esteri cinese.