Per rappresaglia, il 18 marzo l’Iran aveva colpito il complesso qatariota di Ras Laffan, il più grande giacimento di gas naturale liquefatto del mondo. Un secondo attacco è stato poi condotto il 19 marzo.

Trump ha confermato che era stato l’esercito israeliano ad attaccare il 18 marzo la parte iraniana di questo giacimento di gas offshore nel golfo Persico, la cui altra parte è gestita dal Qatar. “Gli Stati Uniti non ne sapevano nulla”, ha assicurato.

Il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di colpire i giacimenti di gas iraniani se Teheran non cesserà i suoi attacchi contro il Qatar, il secondo esportatore mondiale di gas naturale liquefatto, che il 19 marzo hanno fatto risalire i prezzi del petrolio.

Nelle stesse ore gli Emirati Arabi Uniti hanno chiuso un giacimento di gas dopo la caduta di frammenti di missili iraniani che erano stati intercettati.

Il 19 marzo l’agenzia marittima britannica Ukmto ha riferito che una nave è stata colpita da un “proiettile non identificato” nel golfo di Oman, a sud dello stretto di Hormuz. Un’altra nave è stata colpita al largo del complesso qatariota di Ras Laffan.

Nelle ultime ventiquattr’ore sono aumentati i timori di un’estenzione del conflitto in Medio Oriente. Il 19 marzo l’Arabia Saudita ha affermato di “riservarsi il diritto di rispondere militarmente all’Iran”, che sta prendendo regolarmente di mira il paese con missili e droni.

Intanto, il 19 marzo la Cina ha definito “inaccettabile” l’assassinio da parte d’Israele del potente capo della sicurezza iraniana Ali Larijani, così come gli altri omicidi mirati di leader iraniani, ed è tornata a chiedere un cessate il fuoco immediato.

“Siamo contrari all’uso della forza nelle relazioni internazionali. Le azioni volte ad assassinare leader iraniani e ad attaccare obiettivi civili sono tanto più inaccettabili”, ha dichiarato Lin Jian, portavoce del ministero degli esteri cinese.