I leader dell’Unione europea hanno lanciato dure accuse contro il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che nel vertice di Bruxelles del 19 marzo ha nuovamente bloccato un prestito da 90 miliardi di euro per l’Ucraina.

Il rifiuto di Orbán è “un palese atto di slealtà nei confronti dell’Unione europea, che lascerà tracce profonde”, ha affermato il cancelliere tedesco Friedrich Merz.

“Non c’è un piano B perché il piano A dev’essere onorato. Ne va della credibilità dell’Europa”, ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron, riferendosi al prestito approvato nel dicembre scorso.

Il prestito è ancora bloccato perché “un leader non ha mantenuto la sua parola”, ha denunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.