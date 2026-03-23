Subito dopo l’annuncio i prezzi del petrolio sono diminuiti di più del 10 per cento, mentre le principali borse europee sono tornate in positivo.

“Non c’è alcun dialogo tra Teheran e Washington”, ha riferito l’agenzia statale Mehr, sostenendo che Trump avrebbe fatto le sue dichiarazioni “per far scendere i prezzi dell’energia”.

Quello di Trump è un voltafaccia clamoroso: né gli Stati Uniti né l’Iran avevano accennato pubblicamente a negoziati in corso.

Il 23 marzo il presidente statunitense Donald Trump ha revocato a sorpresa un ultimatum lanciato tre giorni prima, riferendo di “discussioni molto positive in vista di una cessazione delle ostilità con l’Iran”, che ha però subito smentito, secondo i mezzi d’informazione locali.

Usando come al solito il suo social network Truth Social, Trump ha affermato che le discussioni “proseguiranno in settimana”. Il presidente ha anche annunciato un rinvio di “cinque giorni” di qualunque attacco contro le infrastrutture energetiche dell’Iran.

Il braccio di ferro era incentrato sulla questione dello stretto di Hormuz, dove normalmente transita il 20 per cento del petrolio e del gas naturale liquefatto del mondo, ma che è stato bloccato dall’Iran in risposta all’aggressione statunitense e israeliana.

Il 23 marzo il consiglio di difesa iraniano aveva respinto l’ultimatum statunitense, affermando che qualsiasi attacco alle coste o alle isole iraniane avrebbe spinto Teheran a “minare le vie d’accesso e le linee di comunicazione del golfo Persico, oltre che le zone costiere”.

L’esercito iraniano aveva inoltre minacciato di chiudere completamente lo stretto di Hormuz e di prendere di mira “tutte le infrastrutture energetiche, informatiche e di desalinizzazione dell’acqua appartenenti agli Stati Uniti e ai loro alleati”, secondo l’agenzia di stampa Fars.