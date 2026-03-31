Il 30 marzo l’Indonesia ha diffidato le aziende statunitensi Meta e Google per la “mancata osservanza” del divieto d’accesso ai social media per i minori di 16 anni, entrato in vigore il 28 marzo.

“Il governo ha inviato lettere di diffida” a Meta, la casa madre di Facebook, Instagram e Threads, e a Google, proprietaria di YouTube, che “hanno violato la legge indonesiana”, ha dichiarato la ministra delle comunicazioni Meutya Hafid in un video pubblicato su Instagram.

“Le due aziende potrebbero essere punite con sanzioni amministrative, come previsto dalla normativa in vigore”, ha aggiunto.