Il 13 aprile il primo ministro canadese Mark Carney si è assicurato la maggioranza in parlamento e potrà quindi affrontare con maggiore efficacia la guerra commerciale scatenata dal presidente statunitense Donald Trump.

A coronamento di alcuni mesi straordinari in Canada, durante i quali vari esponenti dell’opposizione si erano già uniti ai liberali guidati da Carney, il partito ha affermato su X di aver vinto due elezioni suppletive nella provincia dell’Ontario.

Le vittorie sono state ottenute nelle circoscrizioni di University-Rosedale e Scarborough Southwest. I risultati di una terza elezione suppletiva che si è svolta nella provincia francofona del Québec non sono ancora noti, ma è in corso un testa a testa tra il Partito liberale e il Bloc québécois.

Con queste due vittorie i liberali sono arrivati a controllare 173 seggi alla camera dei comuni, su un totale di 343.