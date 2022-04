Il calcio femminile è in crescita. In Inghilterra alcuni piccoli club pagano alle giocatrici gli stessi stipendi dei loro colleghi maschi, grandi club come l’Arsenal da tempo ne promuovono lo sviluppo ed emittenti Sky e la Bbc hanno cominciato a trasmetterlo. E anche in Italia dal 1 luglio le giocatrici di Serie A saranno riconosciute come atlete professioniste. Le prospettive sono quelle di un business potenzialmente molto redditizio.

Ma mentre le giocatrici devono ancora lottare per avere riconoscimenti tecnici e salariali, l’aumento di popolarità del calcio femminile lascia intravedere anche un nuovo modello di vivere lo sport, più pacifico e inclusivo.

Il video del Financial Times.