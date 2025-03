Con un’affluenza del 77 per cento, le elezioni legislative in Austria del settembre 2024 hanno sancito la vittoria del Partito della libertà (Fpö), di estrema destra. Nel conteggio dei voti, però, non figurano i circa 1,5 milioni di residenti in età elettorale (16 anni) che non hanno potuto esprimere la propria preferenza perché senza cittadinanza. Nel paese, in totale, gli aventi diritto al voto sono poco più di sei milioni.

Il sistema austriaco per diventare cittadini è tra i più rigidi dell’Unione europea, con un tasso di naturalizzazione pari allo 0,67 per cento. Un problema che riguarda centinaia di migliaia di stranieri che vivono nel paese da anni, ma anche molte persone senza cittadinanza perché nate in Austria da genitori non austriaci.

Le loro storie, le loro vite e i modi che stanno cercando per far sentire la loro voce, nel reportage video di Tamara Diepold, Julian Giacomuzzi e Bernadette Weber.