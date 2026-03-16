Tra il sostegno incondizionato del cancelliere tedesco Friedrich Merz e il “no alla guerra” del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez, l’Europa è divisa di fronte al nuovo conflitto in Medio Oriente, scatenato contro l’Iran da Stati Uniti e Israele. A parte la Spagna, i paesi europei permettono agli statunitensi di usare le loro basi militari sui loro territori e vanno in soccorso di Cipro, bombardata dagli iraniani, finendo per essere più o meno indirettamente coinvolti nella guerra.

Il notiziario video Europa Settegiorni, che racconta la vita delle società del continente, spiega che anche se l’intervento militare è un’evidente violazione del diritto internazionale, le istituzioni europee non hanno una posizione chiara e il peso politico e diplomatico dell’Unione in questo conflitto sembra sempre più irrilevante.