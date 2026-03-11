Riferendo al parlamento il 5 marzo, il ministro della difesa Guido Crosetto ha detto che l’Italia non è in guerra, che non è stata coinvolta nella decisione di Stati Uniti e Israele di cominciare il conflitto contro l’Iran, che non l’ha voluto e non l’ha condiviso. Ha anche chiarito che si tratta di un’azione al di fuori della legalità internazionale.

Il ministro ha poi aggiornato il parlamento sui contingenti militari italiani presenti nella regione interessata dalla guerra (Libano e paesi del Golfo), e ha detto che l’Italia si sta coordinando con altri stati europei (in particolare con Francia, Germania, Polonia e Regno Unito) per garantire sicurezza e assicurare i le rotte commerciali verso l’Europa.

Ha aggiunto anche di avere valutato “la possibilità di dispiegare un dispositivo multidominio (una tecnologia avanzata di difesa in grado di operare e coordinare azioni su più ambiti, da quelle via terra a quelle sul web, ndr) nazionale in Medio Oriente al fine di contribuire alla realizzazione di un ambiente sicuro e alla stabilità regionale”.

Parlando della presenza di basi e installazioni militari statunitensi sul territorio italiano ha detto di non avere ricevuto nessuna richiesta da parte degli Stati Uniti di impiegarle per usi diversi da quelli ordinari, regolati dagli accordi tra i due paesi. In particolare ha detto che gli accordi con Washington prevedono che le basi siano usate per “le attività relative alle operazioni della Nato e quelle addestrative di supporto e operative non cinetiche”.

Quindi per attività che non sono direttamente legate ai bombardamenti. “Parliamo dunque di supporto logistico, addestramento, cooperazione tecnico-operativa e velivoli non destinati al combattimento”, ha sottolineato il ministro, aggiungendo che al momento non è stata avanzata nessuna richiesta “relativa a scenari diversi da questo perimetro”. Poi ha aggiunto che se questa richiesta ci dovesse essere, sarà sottoposta al parlamento per l’approvazione.

L’11 marzo la presidente del consiglio Giorgia Meloni, sollecitata da molte critiche, ha riferito in parlamento sul ruolo delle basi statunitensi e ha confermato quanto già detto dal ministro della difesa cinque giorni prima: non c’è stata alcuna richiesta da parte di Washington, l’attività delle basi statunitensi in Italia non comporta alcuna partecipazione ai raid. Ma giornalisti e attivisti smentiscono la versione del governo, denunciando un’attività intensa dei mezzi militari nella base statunitense di Sigonella, in Sicilia, che potrebbe avere un ruolo nei bombardamenti in corso.