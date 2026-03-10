In Iran le stime indicano che circa centomila persone hanno lasciato Teheran nei primi giorni dopo gli attacchi, secondo fonti locali. Nonostante questo, finora non si registrano aumenti significativi di spostamenti dall’Iran verso i paesi limitrofi Le persone si stanno muovendo prevalentemente all’interno del paese. In alcune aree la pressione è maggiore: l’Iran ospita già circa 1,65 milioni di rifugiati provenienti principalmente dal vicino Afghanistan.

Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) , in una settimana almeno 330mila persone sono state costrette a lasciare le loro case in tutta la regione, alimentando un’emergenza diffusa e complessa che richiede azioni rapide e coordinate a livello regionale per evitare che peggiori dal punto di vista umanitario e sanitario.

Dopo l’attacco degli Stati Uniti e di Israele all’Iran, migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case. È sempre una delle conseguenze a breve e a medio termine dei conflitti: il movimento forzato di migliaia di persone in seguito ai bombardamenti.

In Libano la crisi dei profughi è ancora più grave: più di 96mila persone si sono rifugiate in 440 centri di accoglienza spesso ricavati da edifici scolastici, secondo il governo. Le zone interessate dallo sfollamento sono il monte Libano, la capitale Beirut, le aree settentrionali e alcune zone della Beqaa. Le testimonianze delle persone in fuga rivelano un forte senso di paura e ansia, soprattutto alla luce degli ultimi ordini di evacuazione emessi da Israele.Più di 30mila persone – per lo più siriani, ma anche tremila libanesi – hanno varcato il confine verso la Siria dall’inizio dei nuovi attacchi israeliani. La pressione è molto alta, mentre le infrastrutture non bastano a garantire condizioni dignitose agli sfollati.

Secondo i mezzi d’informazione internazionali tuttavia, oltre a coloro che si sono rifugiati nei centri governativi in Libano, trecentomila persone stanno dormendo in auto, per strada o a casa di amici e parenti. “In molte aree del Libano, le persone dormono nelle auto per strada perché non hanno altro posto dove andare. Gli ordini di evacuazione, che coinvolgono circa il 25 per cento della popolazione libanese, costringono le persone ad avere bisogno di acqua, beni di prima necessità e accesso all’assistenza sanitaria”, racconta Jeremy Ristord, capomissione di Medici senza frontiere in LibanoI più vulnerabili sono i migranti e i rifugiati che sono stati sfollati già diverse volte.

Molti denunciano che i rifugi governativi non sono mai stati un’opzione per loro, perché non sono stati accolti durante l’ultima guerra tra Hezbollah e Israele. “Famiglie che avevano appena cominciato a ricostruire le loro vite sono state costrette a fuggire di nuovo”, ha dichiarato Maureen Philippon, direttrice nazionale del Norwegian refugee council in Libano. “Le persone hanno lasciato le loro case nel cuore della notte con solo i vestiti che indossavano. Ancora una volta, i civili stanno pagando il prezzo più alto.