“Le uniche cose che mi sono rimaste sono le tegole dell’ingresso”, dice. “Per ora posso solo strappare la gramigna e l’erba. Ma di certo un giorno voglio tornare”.

Dopo anni trascorsi in un limbo nucleare, Kimura non ha mai rinunciato al sogno di tornare in pianta stabile nell’appezzamento di terra sulla costa dove un tempo vivevano i suoi familiari, che per metà sono morti.

Yuna morì con sua madre e sua nonna, lasciando Kimura, ex allevatore di maiali che quel giorno era fuori per lavoro, con la figlia maggiore e il padre.

Per terra ci sono biciclette arrugginite e accartocciate a qualche metro di distanza da un monitor che ci informa che le radiazioni atmosferiche in questo soleggiato pomeriggio di dicembre non sono un rischio per la salute nel tempo della nostra breve visita, ma sono ancora troppo alte perché gli abitanti di un tempo possano tornare a casa.

L’edificio è congelato nel tempo, ma all’esterno il parco giochi, un tempo ordinato, è tutto un groviglio di gramigna e susuki (un’erba selvatica). Sullo sfondo s’intravede solo la parte superiore di uno scivolo. I pioli superiori di una scala di metallo su cui un tempo si arrampicavano i bambini impegnati in un percorso a ostacoli sono ormai indivisibili dal tronco dell’albero che per quindici anni ci si è appoggiato sopra, indisturbato.

Alcuni indossavano ancora le scarpe da ginnastica usate all’interno quando, il pomeriggio dell’11 marzo 2011, la loro città fu sconvolta da un terremoto di magnitudo 9 che avrebbe provocato il peggior disastro nucleare del mondo dopo Chernobyl.

I giardini sono diventati giungle e le case luoghi in cui trovano rifugio notturno e cibo i cinghiali selvatici, i procioni e gli orsi neri che ora girano liberamente per le strade, dove da tempo manca la luce artificiale.

Testimonianze dell’avanzata inesorabile del mondo naturale sono ovunque a Okuma e in altre comunità all’ombra della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. L’impianto, in via di smantellamento, subì una triplice fusione del nocciolo dopo che le onde dello tsunami misero fuori uso il suo generatore di energia di riserva, liberando enormi quantità di radiazioni nell’aria.

Ed è possibile controllare le popolazioni di animali selvatici che si sono moltiplicate dopo il disastro in modo da rendere possibile la coesistenza con gli esseri umani?

Quindici anni dopo il disastro che colpì Fukushima, le autorità dell’area hanno ancora difficoltà a convincere gli ex abitanti a tornare e ad attirare persone nuove. Stanno anche riflettendo su quanto terreno sarebbe opportuno restituire alla natura.

Secondo il professor Vasyl Ioshchenko, esperto ucraino di radioecologia delle foreste allo Ier, la fuga di radiazioni dalla centrale di Fukushima Daiichi non ha causato un crollo drammatico nella popolazione animale. Al contrario, le popolazioni di cinghiali selvatici, orsi e procioni sono aumentate. “Gli unici animali in pericolo in queste aree potrebbero essere gli umani”, dice.

“La pioggia e le foglie che cadono trasferiscono il radiocesio al suolo della foresta”, dice. “Gli alberi lo assorbono poi attraverso le radici, insieme al potassio, di cui hanno bisogno per crescere”.

Secondo il professor Kenji Nanba, direttore dell’Istituto di radioattività ambientale (Ier) dell’università di Fukushima ed esperto dell’impatto che le radiazioni hanno avuto sulla fauna selvatica della zona, gli alberi “mettono in circolazione” il radiocesio problematico, un isotopo radioattivo del cesio, usando l’energia derivante dalla luce.

La bonifica non ha incluso le foreste montuose che ricoprono il 70 per cento della regione contaminata e in cui sono stati registrati alti livelli del radionuclide cesio-137 (un residuo radioattivo delle fusione nucleare) nei boschi e nei torrenti, ma anche tra gli animali selvatici che ci vivono. Se gran parte dei prodotti nell’area di Fukushima sono sicuri, alcuni tipi di funghi, germogli di bambù e cinghiali selvatici sono inclusi nella lista di generi alimentari vietati.

Un anno dopo la triplice fusione del nocciolo il governo del Giappone ha avviato una bonifica senza precedenti dei dintorni di Fukushima colpiti dalle radiazioni. Un esercito di operai ha rimosso il terriccio contaminato vicino a case, scuole, ospedali e altri edifici pubblici, producendo circa 15 milioni di metri cubi di rifiuti, poi depositati in siti di stoccaggio temporanei vicino alla centrale nucleare distrutta.

Thomas Hinton, docente in pensione dell’università di Fukushima che ha condotto estese ricerche sul campo sulla fauna e la flora della zona del disastro, afferma che limitare le aree utilizzabili dagli umani sarebbe una decisione “enormemente vantaggiosa”, anche se politicamente delicata, dato che sono in corso campagne ufficiali per incoraggiare le persone a tornare.

“Gli umani sono generalmente il tormento della natura e senza di loro la natura sembra prosperare, perfino in presenza di radiazioni croniche”, dice Hinton. “Che io sappia, però, non sembra esserci alcun interesse dei giapponesi colpiti direttamente dall’incidente o dei politici verso la possibilità di creare una simile oasi selvatica a Fukushima”.

Come altri esperti, Hinton è convinto della necessità di misure per controllare la popolazione di cinghiali selvatici, anche se non è un problema solo di Fukushima. “Se non ci fossero i cinghiali selvatici, sarebbe più facile difendere l’idea di lasciar moltiplicare tutta la fauna selvatica di Fukushima”, dice. “I cinghiali però sono così prolifici e dannosi che il loro numero dev’essere per forza tenuto sotto controllo”.

Nel lungo periodo la decisione di non imporre un divieto in stile Chernobyl al reinsediamento umano significa che Fukushima “è un luogo particolarmente adatto a indagare questioni come l’impatto umano sulla natura e il ripristino della natura su un territorio abbandonato dagli umani”.

Ma quando le radiazioni scenderanno a livelli accettabili saranno inevitabilmente le scelte degli umani ad avere la priorità per lo sviluppo delle aree abbandonate .

“La creazione di riserve naturali non sarà in cima alla lista delle priorità”, dice Hinton. “A Černobyl e Fukushima l’assenza di esseri umani dopo gli incidenti ha permesso temporaneamente alla natura di prosperare. Quando però alla fine le persone torneranno, la presenza di umani e delle loro attività sarà di nuovo una minaccia per gli ecosistemi che si stavano riprendendo”.