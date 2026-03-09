- Negli ultimi dieci anni le temperature globali sono aumentate a una velocità doppia rispetto ai decenni precedenti.
- Uno studio ha cercato di stabilire i meccanismi che permettono ai gatti di cadere sempre sulle zampe.
- Un quarto degli anni di vita in buona salute persi a causa del cancro al seno è attribuibile a fattori evitabili come il consumo di carne e il fumo.
- L’uso di sostanze stupefacenti aumenta sensibilmente il rischio di ictus.
- Nelle regioni tropicali molte specie di insetti sono ormai vicine al limite della tolleranza termica.
- Un rene di maiale geneticamente modificato ha permesso a un paziente di sopravvivere fino al trapianto.
- Una serie di scansioni tridimensionali permette di osservare nel dettaglio quasi ottocento specie di formica.
- Un antico rettile imparentato con i coccodrilli crescendo passava dall’andatura quadrupede a quella bipede.
- Gli scimpanzé sono molto affascinati dai cristalli.
- L’analisi degli anelli di crescita indica che gli alberi usati da Antonio Stradivari per costruire i suoi violini venivano dalla val di Fiemme.
