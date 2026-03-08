La bambina, ancora assonnata, entra con passo traballante in cucina e dà un bacio alla donna che sta aiutando a preparare la colazione. La seguono i suoi genitori, che danno un bacio sulle labbra della donna, una delle loro amanti.

Rafael Pissurno, padre di Hari, due anni, comincia a macinare i chicchi di caffè mentre la mamma, Iuli Duarte, riordina i giocattoli sparsi sul pavimento. È venuta a trovarli Jessica Couri, loro partner poliamorosa, che taglia della frutta fresca in una grande ciotola. Intanto Victor Sousa, un altro dei loro amanti, sta preparando le uova strapazzate. È sabato mattina e siamo a casa di questa famiglia brasiliana che è, e non è, come tutte le altre.

“Certo che è una famiglia: queste sono le persone che ho scelto, sono le persone che amo”, dice Duarte, 28 anni, laureata.

“Sappiamo che ci amiamo”, aggiunge Pissurno, 47 anni, tecnico del suono. “Ma non abbiamo un amico solo con cui fare tutto, giusto? E allora perché dovremmo aspettarci che tutte le nostre esigenze siano soddisfatte da un unico partner?”.

In Brasile il rifiuto della monogamia di Duarte e Pissurno fa parte di un movimento in cui si abbracciano diverse forme di amore, matrimonio e genitorialità.

Il paese sudamericano, di 213 milioni di abitanti, è noto per la sensualità dei ritmi musicali e per i costumi di carnevale che lasciano scoperto quasi ogni centimetro del corpo, ma rimane profondamente conservatore. In Brasile vive il maggior numero di cattolici al mondo, e stanno aumentando movimenti evangelici intransigenti.