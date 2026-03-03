Questo articolo è parte della campagna Unite a cui hanno aderito scrittrici e giornaliste italiane per denunciare la violenza di genere e nominarla.

Il mio primo lavoro retribuito è stato quello di hostess nei supermercati o nelle discoteche. Le uniche caratteristiche richieste erano l’altezza e la taglia. La divisa consisteva in un tubino d’argento e tacchi alti. Si trattava semplicemente di distribuire gadget e si guadagnava bene. Lo svantaggio era quello di sentirsi un po’ come animali del circo, esposti a qualsiasi tipo di commento.

Poi feci altri lavoretti, la cameriera, la modella per l’Ipercoop, lavorai insieme a un gruppo di amici alla fiera dell’erotismo di Pescara, si chiamava “Erotica”. Dopo i primi giorni in cui lavorammo tutti al montaggio degli stand, a me era stato assegnato il punto informazioni. Seduta all’interno di un gabbiotto, me ne stavo tutto il giorno lì dentro, alla mercé di mandrie di avventori, principalmente maschi, che fingevano di chiedere informazioni o peggio mi chiedevano prestazioni sessuali, a volte scambiandomi pretestuosamente per una delle meravigliose pornostar che il festival ospitava. Era il 1995 e all’epoca non sapevamo cosa fosse il catcalling o la molestia verbale. La fiera fallì, nessuno venne pagato.

Sarà per questo – mi chiedo – che ho sempre avuto un pessimo rapporto con il lavoro da dipendente? Che ho sviluppato una tendenza a instaurare rapporti malsani, asimmetrici, tra silenti sottomissioni e rapidi disamoramenti? Per un lungo lasso di tempo devo aver esercitato un certo magnetismo sugli approfittatori, i manipolatori, i narcisisti camuffati da intellettuali, personaggi diffusissimi nel mondo dell’editoria.

Sul finire del millennio ero una giovane e volonterosa redattrice arrivata a Roma dalla provincia emiliana. Dopo uno stage non pagato di sei mesi per una piccola casa editrice emergente, andai a lavorare per un altro editore indipendente. “Candy Candy, mi spiace non poterti pagare”, mi disse dopo due mesi che lavoravo senza stipendio, “ma sai come mi sono fatto la barba stamattina? Al lume di candela. E sai perché? Perché non ho i soldi per pagare la bolletta della luce, come pensi che potrei pagare te?”.

A 25 anni ne dimostravo ancora meno e, ripensandoci ora, dovevo avere un’aria distrattamente candida. Detestavo che quell’uomo si rivolgesse a me in quel modo (“Candy Candy”) ma ogni volta mi paralizzavo e non riuscivo a ribellarmi.

Dopo tre mesi, me ne andai.