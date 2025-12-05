Il 6 novembre il New York Times ha pubblicato nella sezione opinioni la trascrizione di un episodio del podcast Interesting times che all’inizio era intitolato: “Le donne hanno rovinato i luoghi di lavoro? E se sì, il femminismo conservatore può risolvere il problema?”.

Nei giorni successivi l’articolo ha suscitato tante critiche che il titolo è stato cambiato diverse volte. Alla fine è diventato: “Il femminismo liberal ha rovinato i luoghi di lavoro?”. E il sottotitolo: “Il femminismo conservatore può risolvere il problema?”. L’articolo non è stato rimosso nonostante le proteste di molte lettrici che hanno minacciato di sospendere l’abbonamento al New York Times. Il podcast è un dibattito tra un opinionista conservatore del giornale, Ross Douthat, e due autrici antifemministe, Helen Andrews e Leah Libresco Sargeant.

Andrews è l’autrice di un saggio che sta suscitando molte polemiche negli Stati Uniti e che si chiama The great feminization (La grande femminilizzazione). Nel testo Andrews sostiene che i luoghi di lavoro sono ormai troppo “femminilizzati”, cioè che ci sono troppe donne e questo li ha peggiorati, perché ha permesso la diffusione di idee, valori e atteggiamenti che per Andrews sono intrinsecamente femminili come l’empatia e la cooperazione.

Andrews attribuisce alla presenza delle donne il successo del “politicamente corretto”, che lei chiama wokeness (”wokismo”; da woke, “sveglio, attento alle ingiustizie”). E sostiene che a questa presenza sia legata “l’esplosione di follia del 2020”, cioè le proteste di massa negli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd. Si tratta, sostiene, di “un piccolo assaggio di ciò che riserva il futuro”.

Anche Libresco Sargeant è dello stesso orientamento. Ma nella conversazione sembra assumere posizioni più moderate. Nel suo The dignity of dependence (La dignità della dipendenza), l’opinionista cattolica e conservatrice sostiene che il femminismo progressista ha fallito perché ha costretto le donne ad adattarsi a luoghi di lavoro e sistemi sociali pensati per gli uomini, svalutando il lavoro di cura e le mansioni domestiche e piegando anche le lavoratrici al modello maschile, assunto come universale. Libresco Sargeant si definisce “femminista conservatrice”.

Nella conversazione del podcast i termini woke o wokeness sono usati venticinque volte in vario modo, per indicare concetti diversi. “La patologia nelle nostre istituzioni nota come wokeness è femminile e femminilizzata… in senso molto letterale, le nostre istituzioni sono diventate woke perché ci sono più donne al loro interno rispetto al passato”, dice Andrews elencando tutte le conseguenze negative del movimento #MeToo, che nell’ottobre del 2017 portò alla denuncia di molestie, abusi e violenze sessuali prima nell’industria del cinema e dello spettacolo statunitense e poi in ogni campo e in tutto il mondo. Andrews spiega che alle donne piace “spettegolare” e che “sono incapaci di gestire direttamente i conflitti”.

Il podcast e la sua trascrizione non sono un editoriale del quotidiano di New York, ma la scelta di dargli una posizione di rilievo, sapendo che susciteranno molte critiche, non è casuale.

Segnala la diffusione sempre maggiore delle teorie che mettono al centro la misoginia dei conservatori oggi al governo negli Stati Uniti e in molti altri paesi. Queste teorie individuano un disagio reale sia delle lavoratrici sia degli uomini che si sentono impoveriti e messi in discussione da nuovi modelli di femminile. Ma il loro obiettivo è colpire l’autonomia economica delle donne, la loro presenza nei posti di lavoro (ancora molto lontana dalla parità in tutto il mondo) e la loro libertà.