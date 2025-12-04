Wong, 71 anni, di fronte ai grattacieli del Wang Fuk Court, a Hong Kong. La moglie è rimasta intrappolata all’interno del complesso residenziale nel quartiere di Tai Po, dove il 26 novembre è scoppiato un incendio in cui sono morte almeno 159 persone e altre decine risultano disperse. Il rogo è divampato sulle impalcature di bambù che avvolgevano sette delle otto torri, in cui vivevano quattromila persone. Sotto accusa i materiali non a norma usati nel cantiere.