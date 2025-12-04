Un uomo si aggrappa a un palo stradale dopo essere stato travolto dall’acqua che ha sommerso il distretto di Hat Yai. Nell’ultima settimana di novembre diversi paesi del sudest asiatico, tra cui soprattutto Thailandia, Indonesia e Sri Lanka, sono stati colpiti da due violenti cicloni, che hanno causato frane e inondazioni devastanti. Con almeno 1.350 morti, più di mille dispersi e due milioni di sfollati, è stato uno dei più gravi disastri naturali degli ultimi decenni nella regione.