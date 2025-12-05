Da quando è stato colpito da un mandato d’arresto della Corte penale internazionale, il presidente russo Vladimir Putin si sposta poco all’estero. Viaggia solo in paesi sicuri, come la Cina o gli altri stati dell’Asia centrale. In questo senso la sua visita in India suscita comprensibilmente grande attenzione e la dice lunga sulla ricomposizione del mondo.

“Sono felice di accogliere il mio amico, il presidente Putin, in India”, ha scritto il 4 dicembre su X il primo ministro indiano Narendra Modi, che ha salutato calorosamente l’ospite russo appena sceso dall’aereo. In un contesto così complicato, ogni parola e ogni gesto sono calcolati.

Modi pensava di essere in ottimi rapporti con Donald Trump, ma ha avuto la sorpresa di essere penalizzato dal presidente statunitense a causa delle importazioni di petrolio russo in India. Da allora New Delhi ha quasi interrotto l’acquisto di idrocarburi russi, ma allo stesso tempof ha voluto sottolineare la propria autonomia diplomatica invitando Putin.

La spiegazione di questa scelta è legata al posizionamento scelto dall’India: il multiallineamento. Il paese resta fedele alla sua alleanza storica con Mosca, diversifica i suoi acquisti di armi tra Stati Uniti e Francia e di recente si è avvicinato al numero uno cinese Xi Jinping.

Il multiallineamento è una caratteristica di questi tempi. L’ordine ereditato dalla seconda guerra mondiale si sta sgretolando e lascia spazio a una pluralità di poli. Le due superpotenze, Stati Uniti e Cina, sono impegnate in una rivalità serrata e hanno tutti gli attributi del dominio: l’esercito, la tecnologia, l’economia.

La Russia non è più a quel livello, impantanata nella sua guerra in Ucraina e largamente dipendente dalla Cina sul piano economico. Eppure Mosca ha risuscitato le sue pretese imperiali.