Mario invece ha interpretato quei tentativi di approccio finiti male come la conferma di appartenere a una certa comunità di giovani maschi di cui aveva scoperto l’esistenza anni prima, sempre online. Durante la pandemia si era avvicinato alla cosiddetta manosfera, cioè ai forum, ai siti e ai gruppi online misogini e antifemministi. “Ero all’ultimo anno del liceo e passavo praticamente tutto il giorno davanti a uno schermo a giocare alla playstation, oppure a navigare online. È così che mi sono imbattuto in questo tipo di contenuti”, racconta. “All’inizio mi ci ritrovavo, soprattutto nella descrizione che facevano di come mi sentivo: brutto, non attraente, ripugnante per le ragazze”.

Caterina Bandinelli nel suo libro Le postromantiche (Laterza 2024) mostra come le app d’incontri hanno introdotto nell’amore e nel sesso i valori del mercato, di fatto favorendo il fallimento degli incontri che promuovono. “Un’app di questo tipo per guadagnare ha bisogno che gli utenti continuino a usarla, cioè che non trovino la persona giusta. All’apparenza può sembrare poco logico, ma per funzionare queste piattaforme non devono funzionare”, scrive Bandinelli.

Per dimostrare che quello in cui crede è vero a un certo punto è arrivato ad aprire degli account finti di ragazze e donne su app d’incontri come Tinder e Badoo, rubando delle foto online di sconosciute. Chattando con dei ragazzi si è convinto che quelli meno belli sono spacciati e che la bellezza è l’unico elemento che conta al livello sociale. “Anche la ragazza meno carina prende sempre più like di me”, racconta con un po’ di vergogna nella voce.

Era in un momento di grande frustrazione, non era mai riuscito ad avere una relazione con una ragazza, si sentiva rifiutato e per questo si dava una spiegazione ideologica: sono le ragazze ad avere il potere di scegliere nelle relazioni e i ragazzi meno attraenti non hanno speranza. Mario (nome di fantasia), 23 anni, studente di economia in Belgio e originario di Bari, si definisce “incel”, celibe involontario.

Dice di non condividere le posizioni misogine più radicali di questi gruppi e la disumanizzazione delle ragazze. “Non le considero non-persone, né mi sono mai rivolto a una ragazza con aggressività, ma penso che ci sia un fondo di verità in quelle teorie”, racconta.

Secondo lui, le donne scelgono gli uomini con cui stare e per i ragazzi come lui non c’è speranza per ragioni “biologiche”. “Mi sento ripugnante, non attraente dal punto di vista sessuale. Questo è quello che mi fa stare più male”, racconta. E non è solo un fatto fisico: “La timidezza è la cosa peggiore, non credo che si possa fare niente per diventare attraenti, soprattutto per quello che riguarda il carattere. Non condivido le teorie degli incel redpillati, secondo cui si può cambiare. Secondo me non c’è niente da fare”.

Gli incel redpillati sono quelli che online hanno scoperto l’ideologia redpill, in base alla quale c’è un forte squilibrio tra uomini e donne e sono le donne ad avere più potere di scelta nelle relazioni. Mario è seguito da una psicoterapeuta da quando ha 17 anni, cioè da quando ha perso suo padre per un tumore. Era rimasto con la madre, che è un’insegnante, poi si è trasferito in Belgio per l’università. I suoi problemi non si limitano alle relazioni con le ragazze, non ha molti amici, e fino a un certo punto della sua vita non ne ha avuto nessuno.

“A scuola mi hanno bullizzato, anche da piccolo, mi prendevano in giro sia i ragazzi sia le ragazze. Alle medie ho attraversato il periodo peggiore. Tutto quello che facevo non andava bene, come mi vestivo, se avevo i capelli lunghi o se li tagliavo”, racconta. Una volta ha preso a pugni un compagno di scuola che lo bullizzava, nessuno è intervenuto e il compagno alla fine lo ha lasciato in pace. Nella scuola di Bari che frequentava c’era molta violenza tra i ragazzi. I professori non intervenivano, anche se i genitori avevano segnalato la situazione del ragazzo. “Mi hanno preso in giro ancora di più, perché i miei si erano andati a lamentare con gli insegnanti”, racconta.

Per questo dice di avere sviluppato una specie di fobia legata alle relazioni. “Ogni volta che andavo a una festa o a un compleanno mi sentivo male, vomitavo per l’ansia”, racconta. Non ha sorelle né fratelli. Gli piace leggere soprattutto saggi di geopolitica, giocare a scacchi, andare in palestra, viaggiare. Dice che le cose da qualche tempo vanno meglio, ha degli amici con cui uscire la sera e andare a ballare, con alcuni di loro condivide l’ideologia da celibe involontario. “Anche se tra qualche anno dovessi trovare una ragazza mi rimarrà sempre il rimpianto di avere passato così tanto tempo senza avere una vita sessuale, a farmi le seghe”, scherza.

Riconosce che più che una relazione gli interessa “avere successo dal punto di vista sessuale”, vuole essere finalmente accettato. La sua esperienza peggiore sono state le app d’incontri, dove nessuno ricambiava le sue attenzioni. “Anche se curavo il mio profilo e mettevo like a tutti”. Crede che il femminismo non sia necessario, “perché le donne hanno già ottenuto tutti i diritti molti anni fa” e pensa che si dovrebbe parlare di più del tipo di disagio che provano molti maschi, anche per evitare che “si radicalizzino”. “Forse se si discutesse di più di questo tipo di problemi, non ci si rivolgerebbe a questi gruppi e non si verificherebbero i casi più gravi”.

Mario prende le distanze da questi episodi. Ma trova ancora conforto nel credere che ci sia una legge di natura, una regola legata alla biologia, che spieghi il perché quelli come lui non hanno relazioni con l’altro sesso.