La Spagna è considerata da vent’anni all’avanguardia nella lotta per l’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne e contro la violenza di genere. Eppure nel paese sta crescendo, come in tutta Europa, un forte movimento antifemminista, soprattutto tra i giovani uomini e in particolare sui social network, grazie a influencer e podcaster particolarmente aggressivi che manipolano l’informazione e diffondono notizie false. Reportage da Madrid, con interviste agli esperti.

Il video di Arte.