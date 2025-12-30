“Ho dovuto imparare a organizzare i soldi in modo pratico, senza lasciarmi guidare solo dall’istinto o dalle emozioni”, afferma Chiara (i nomi delle ragazze sono stati modificati per tutelarne l’identità). Ha 18 anni, frequenta un istituto turistico e ha seguito un corso di educazione finanziaria in un percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (Pcto), l’ex programma di alternanza scuola-lavoro. Emma invece frequenta il liceo classico e ha 17 anni. Anche lei ha scelto di partecipare a un progetto di educazione finanziaria. “È stato molto interessante potermi confrontare con altre ragazze della mia età su questi temi, prima non mi era mai capitato”.

I progetti seguiti da Emma e Chiara sono diversi. Il primo è un corso per le scuole organizzato da Rame, una rete che promuove il benessere economico. Il secondo è organizzato dall’Università Milano-Bicocca e si chiama Effe summer camp. La loro scelta testimonia che questo tema è diventato sempre più importante per le ragazze. “Materie come economia e diritto andrebbero studiate in tutte le scuole perché alla fine sono utili poi per tutta la vita. Il corso mi ha dato strumenti più concreti come pianificare le spese e mettere da parte piccole cifre in maniera regolare”, aggiunge Emma.

Entrata in vigore nel 2024, la cosiddetta “legge capitali” prevede che l’educazione finanziaria sia inserita nei programmi scolastici e nelle ore di educazione civica. Stando al primo rapporto del comitato Edufin, che ha coinvolto circa duemila istituti, più di due terzi delle scuole superiori italiane hanno avviato percorsi di questo tipo.

Molti dei progetti attivi sono organizzati dalle banche, come Unicredit, Banca d’Italia e Banca Etica. Secondo la legge l’insegnamento dell’educazione finanziaria è affidato ai docenti già in servizio negli istituti scolastici ma non tutti sono formati in maniera adeguata.

Per questo “molti si affidano a progetti esterni, come il nostro”, spiega Annalisa Monfreda, esperta di comunicazione e fondatrice di Rame. “La vera rivoluzione sarebbe formare i docenti, perché poi loro trasmettano queste conoscenze in modo indipendente dalle banche. Quello che facciamo è portare nelle scuole un discorso consapevole sul denaro”.