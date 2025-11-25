Alla fine di ottobre ha fatto discutere la decisione di espellere l’associazione Artemisia di Firenze da Donne in rete contro la violenza (Dire), la più importante organizzazione di centri antiviolenza che raggruppa 87 associazioni in Italia.

Il motivo dell’esclusione è stata la decisione di Artemisia di permettere anche agli uomini di iscriversi all’associazione. Secondo lo statuto della Dire, infatti, questa possibilità è esclusa per tutte le associazioni che gestiscono i centri contro la violenza maschile sulle donne.

“Artemisia è una delle associazioni che hanno fondato la Dire e che hanno sempre tenuto molto al lavoro di rete. Quindi la sua esclusione è stata un grande dolore per noi. Ci siamo arrivate dopo un lungo percorso in cui abbiamo chiesto chiarimenti che non sono mai arrivati”, ha spiegato Cristina Carelli, presidente della rete Dire e coordinatrice generale del Cadmi di Milano.

“Non ci hanno mai comunicato direttamente la scelta di ammettere gli uomini nell’associazione e questo va contro il nostro statuto, di fatto si sono autoespulse”, continua Carelli. Le donne non devono mai incontrare un uomo nel loro percorso di uscita dalla violenza, “perché lo chiedono loro stesse. E noi crediamo che anche nelle istituzioni che gestiscono i centri non debbano esserci uomini”.

È una scelta che ha un motivo pratico: “Gli uomini non devono poter decidere come intervenire sulla violenza di genere. Invece, se fossero negli organi di gestione dei centri, potrebbero finire per farlo”. Inoltre ha un valore simbolico: gli uomini occupano tutto lo spazio del potere dentro la società, “per questo abbiamo bisogno di spazi delle donne, in cui sono le donne stesse a gestire anche il potere senza interferenze”.

Questo, per Carelli, non significa escludere qualunque rapporto con il maschile: “Il confronto è continuo con realtà come Maschile plurale, per esempio. Ma passa dal dialogo, non dalla cessione degli spazi. E deve partire dal riconoscimento della necessità per le donne di avere un loro spazio”.

L’associazione Artemisia da parte sua ha rivendicato la “volontà di avviare un cambiamento sociale e culturale che vorremmo vedere nella società: un movimento unico e unitario di donne e uomini per contrastare la violenza maschile sulle donne e la violenza degli adulti sull’infanzia”.

Per Simona Ammerata, fondatrice della casa rifugio Lucha y siesta e consigliera della rete Dire, lo statuto che esclude gli uomini dalla rete dei centri antiviolenza è coerente con l’impostazione dei centri fin dalla loro fondazione: “Non è un vezzo né una posizione astratta. Si basa su secoli di disuguaglianza e decenni di studi, ricerche e osservazione sul campo in Italia e nel mondo”.

Il cammino del riconoscimento storico e strutturale della violenza contro le donne si fonda sull’esperienza concreta di abusi, discriminazioni, esclusioni che non hanno a che fare con il singolo uomo, “ma con il rapporto di potere esercitato dal genere maschile su quello femminile nel corso della storia”. È da questo rapporto di dominio che si genera la violenza maschile sulle donne, quindi i centri antiviolenza lavorano per costruire luoghi sicuri, in cui le donne si possano sentire libere da condizionamenti e pressioni e in cui quel rapporto di potere non sia presente o sia scardinato.

“Il lavoro dei centri è restituire valore e autodeterminazione alle donne, ridefinire il loro protagonismo. Ma soprattutto rompere la gabbia che ci tiene imprigionate tutte e tutti, parlare delle emozioni, ragionare di relazioni”, continua Ammerata.

Le tecniche usate dai centri, mutuate dall’autocoscienza femminista, prevedono che le donne siano ascoltate in diverse sedute da un gruppo di altre donne e attraverso questo confronto ricostruiscano la loro storia. Solo attraverso questa relazione tra donne si pensano e si costruiscono percorsi di uscita dalla violenza psicologici, legali e materiali.