Amirah guarda disperata i titoli sui giornali: “Truppe israeliane in massa al confine con Gaza mentre il bilancio degli attacchi di Hamas raggiunge i mille morti” (The Guardian). “Massacro di innocenti” (The Daily Mail). “È stato un vero olocausto” (The Daily Mail). Come affrontare con sua figlia notizie così terribili senza traumatizzarla?

Parlare con bambine e bambini dei conflitti in corso o di altri eventi drammatici non è semplice. Ecco i consigli degli esperti: