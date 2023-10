Il prezzo politico degli errori dell’apparato di sicurezza sarà enorme e lo pagheranno i vertici militari. Tuttavia, Benjamin Netanyahu e i suoi alleati di estrema destra non potranno sfuggire al disastro provocato dalle loro scelte ideologiche: sono stati loro a dividere Israele e a far salire alle stelle la tensione nei territori palestinesi. La loro leadership ha fallito. La stagione delle responsabilità si aprirà quando cesseranno i combattimenti.

In Israele lo shock è enorme. Alcuni commentatori ritengono che si tratti del più grave trauma dall’indipendenza dello stato nel 1948. In nessun momento della storia soldati di paesi arabi hanno messo piede nel territorio israeliano su scala paragonabile a quanto successo il 7 ottobre.

Sul fronte palestinese bisogna sottolineare che gli islamisti di Hamas, attraverso un attacco tanto pianificato quanto sanguinoso, hanno mandato un doppio messaggio: prima di tutto a milioni di palestinesi, rivendicando così la loro leadership a spese dell’Autorità nazionale palestinese e di Al Fatah; e poi anche ai paesi della regione, a cominciare dall’Arabia Saudita, che ha voltato le spalle ai palestinesi.

La questione della leadership si pone anche a causa del discredito dell’Autorità nazionale palestinese, inefficace e corrotta in un momento in cui i territori palestinesi sono in subbuglio in assenza di qualsiasi prospettiva politica.

Possiamo anche sorprenderci davanti al fatto che un’operazione terroristica contro i civili sia considerata un modo per affermare la propria leadership, ma davanti all’esasperazione dei palestinesi, schiacciati sotto il rullo compressore della colonizzazione, il radicalismo diventa un linguaggio politico. Il terrore inflitto all’avversario soddisfa un desiderio di vendetta e Hamas è perfettamente capace di sfruttare questa dinamica.