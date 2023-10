Ci sono anche notizie di civili tenuti in ostaggio nelle loro case o a Gaza. “Tutto ciò è contrario al diritto internazionale. Gli ostaggi devono essere rilasciati immediatamente”, ha detto su X Josep Borrell, l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Centinaia di abitanti del nordest della Striscia di Gaza stanno fuggendo dalle loro case.

I lanci, provenienti da diverse località della Striscia di Gaza, sono cominciati prima delle 6.30 e sono proseguiti per quasi quarantacinque minuti. In Israele le sirene di allarme hanno suonato in diverse città.

L’attacco contro Israele è stato rivendicato dal capo del braccio armato di Hamas: “Abbiamo deciso di porre fine a tutti i crimini dell’occupazione” e da questa mattina sono stati lanciati “più di cinquemila razzi”, ha detto Mohammad Deif, comandante delle Brigate Ezzedine al-Qassam, in una registrazione audio trasmessa da Al-Aqsa Tv, il canale televisivo di Hamas, il movimento islamista al potere a Gaza.

A metà mattinata l’esercito israeliano ha risposto con una serie di attacchi aerei sulla Striscia di Gaza e le truppe sarebbero impegnate in combattimenti a terra in “diversi luoghi intorno alla Striscia di Gaza” contro combattenti che si sarebbero infiltrati in territorio israeliano “utilizzando parapendii” via mare e via terra. Lo afferma un portavoce dell’esercito.

Il bilancio provvisorio degli attacchi aerei israeliani è di almeno 198 morti e 1.600 feriti nella Striscia di Gaza. Lo afferma il ministero della salute di Hamas.

