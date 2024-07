“La persona sospettata è sotto la custodia della polizia”, ha dichiarato la polizia in un comunicato.

In seguito alla sparatoria, la polizia ha isolato la casa di cura privata, situata in una strada isolata di Daruvar, dove si è subito radunata una piccola folla che ha assistito all’ingresso di una squadra della scientifica. La polizia ha dichiarato di essere stata informata dell’incidente alle 10.10, ora locale, e ha confermato che il sospetto era entrato nella casa di cura e aveva usato un’arma da fuoco.

L’emittente statale Hrt ha dichiarato che un uomo armato non identificato è entrato in una casa di cura a Daruvar, a circa 130 chilometri a est di Zagabria, e ha cominciato a sparare. Almeno cinque persone sono state uccise e molte altre ferite, ha dichiarato l’Hrt.

Un uomo armato ha aperto il fuoco in una casa di riposo in Croazia il 22 luglio, uccidendo almeno cinque persone. Secondo i funzionari e i media statali si tratta di un raro caso di violenza con armi da fuoco nel paese balcanico.

Appena la notizia della sparatoria è stata resa nota, la cittadina di Daruvar, una popolare destinazione termale di circa settemila abitanti, è rimasta sotto shock.

“È difficile per me capire come una cosa simile possa accadere nella nostra città, nel nostro paese”, ha dichiarato il sindaco Damir Lnenicek all’emittente regionale N1. Secondo il sindaco, circa venti persone vivevano nella casa di riposo al momento della sparatoria.

“Qual è la causa scatenante? È difficile dirlo, sarà l’indagine a stabilirlo”, ha aggiunto Lnenicek. Anche il presidente croato Zoran Milanović è intervenuto sui social media definendo la sparatoria “selvaggia”.

“È un terrificante avvertimento e un ultimo appello a tutte le istituzioni competenti affinché facciano di più per prevenire la violenza nella società, compreso un controllo ancora più rigoroso del possesso di armi”, ha dichiarato il presidente.

Il responsabile di una struttura di emergenza regionale, Nenad Mrzlečki, ha dichiarato ai mezzi d’informazione locali che le squadre mediche hanno trovato sulla scena quattro morti e quattro feriti, immediatamente trasportati negli ospedali locali. Mrzlečki non ha fornito informazioni sulla quinta vittima.

“Le nostre squadre sono ancora sul posto e la priorità è fornire a tutti l’aiuto necessario, dopo di che sapremo i dati esatti sul numero delle vittime”, ha detto. Il quotidiano croato Jutarnji List ha descritto il presunto tiratore come un “ufficiale di polizia militare in pensione”, che avrebbe ucciso la madre insieme ad altri residenti e al personale della struttura.

Le sparatorie in Croazia sono rare. L’anno scorso la vicina Serbia è stata scossa da una serie di sparatorie, tra cui il massacro in una scuola della capitale Belgrado, in cui furono uccise dieci persone.